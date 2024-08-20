Вевечері 20 серпня на Дніпропетровщині капличку ПЦУ облили бензином. Сталося це у місті Нікополь .

Про це повідомили у телеграм-каналі «Православна Нікопольщина», передають Новини України – НСН.

«Щойно повідомили віряни про те, як невідомими вандалами облили бензином українську капличку біля міського моргу», йдеться у повідомленні.

На Дніпропетровщині капличку ПЦУ облили бензином

У ПЦУ Нікополя та райноу говорять, шо такі дії невідомих насторожують. Адже капличку облили бензином в день заборони Верховною Радою церкви московського патріархату в Україні.

Від дій невідомих постраждала капличка на честь ікони Божої Матері «Утамуй мої печалі». Її встановили восении 2021 року.

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