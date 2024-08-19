19 серпня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

19 серпня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 19 серпня. Всесвітній день гуманітарної допомоги і День фотографії. День пасічника України. Православні вшановують пам’ять святого мученика Андрія Стратилата й інших. Залишилося 134 дні до Нового року. Це понеділок і на цей день припадає 908 день повномасштабної війни в Україні.

19 серпня – яке сьогодні церковне свято

19 серпня в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Андрія Стратилата й інших. Він був римським воєначальником у IV столітті, під час правління імператора Максиміана. Він народився в Малій Вірменії і служив у війську в Сирії. Андрій був хоробрим військовим трибуном, який таємно вірив у Христа, хоча ще не був хрещений.

Під час війни з персами Андрій разом зі своїм невеликим загоном переміг ворога, призвавши на допомогу ім’я Ісуса Христа. Після цієї перемоги багато воїнів навернулися до християнства. Коли Андрій повернувся з походу, його та декількох воїнів-християн ув’язнили і жорстоко мучили. Імператор, боячись заворушень у війську, відпустив їх, але таємно наказав стратити.

Андрій разом зі своїми воїнами прийняв хрещення в місті Тарсі. Поблизу вірменського міста Мелітина їх зарубали мечами. Загинули тоді мученицькою смертю 2 тисячі 593 особи.

19 серпня у світі

Всесвітній день гуманітарної допомоги

Щороку 19 серпня різні країни святкують Всесвітній день гуманітарної допомоги. Головна мета пам’ятного дня – підкреслити необхідність співпраці держав під час збройних конфліктів, природних катаклізмів, глобальних катастроф.

Всесвітній день фотографії

Цікаве літнє свято відзначають 19 серпня – Всесвітній день фотографії. Ця подія важлива для всіх шанувальників фотознімків та тих, хто просто полюбляє фотографувати.

День поштової марки (День філателії)

Кожного року 19 серпня відзначається День поштової марки, який ще називають Днем філателії. Захоплення колекціонуванням марок у XX столітті охопило людей з різних країн. За рідкісний екземпляр і зараз завзяті філателісти готові платити солідні гроші.

Міжнародний день банта

Яскраве свято відзначають 19 серпня – Міжнародний день банта. Цей модний аксесуар здатний прикрасити будь-що – сувенір, зачіску, сукню. Протягом століть бант змінював форму та вигляд, а раніше його носили і чоловіки.

Міжнародний день орангутана

Міжнародний день орангутана (International Orangutan Day) – незвичне й цікаве свято, що відбувається щороку 19 серпня. Всесвітній день орангутанга – незвичне й цікаве свято, що відбувається щороку 19 серпня. У перекладі з малайської та індонезійської мов орангутанг – це лісова людина. Ці тварини мешкають лише на островах Суматра та Борнео в Азії і є єдиними людиноподібними мавпами.

19 серпня в Україні

День пасічника

Майже наприкінці літа в Україні святкують професійне свято пасічників. Цю подію відзначають 19 серпня, коли бджолярі починають підготовку вуликів до зими.

День міста Коломия

19 серпня святкує свій день народження чудове місто Коломия на Івано-Франківщині. Це старовинне місто з багатогранною історією, самобутньою культурою, гарною архітектурою.

Іменини 19 серпня

Андрій, Микола, Тимофій.

Талісманом людини, народженої 19 серпня є авантюрин. Один із найбільш загадкових самоцвітів. Здавна вірили, що авантюрин підходить творчим людям, допомагаючи розкрити талант на всю силу.

Традиції, заборони, прикмети 19 серпня

У це народне свято наші пращури збирали врожай капусти, молодої картоплі, огірків, буряків. Із зібраного врожаю робили консервацію на зиму.

Українські господині варили пісний борщ із ранніх овочів. У кожної українки був свій сімейний рецепт борщу, який передавався з покоління в покоління. Ця національна страва сьогодні, за прикметами, принесе здоров’я і наповнить енергією.

У свято 19 серпня вже помітні перші ознаки осені. На деревах жовтіє й опадає листя, ночі стають дедалі довшими, часто дме холодний вітер. На полях закінчувався сінокіс. Селяни посилено готувалися до морозів: заготовляли дрова, плели вовняний одяг, прибирали службові приміщення.

Погоду спрогнозувати в цей день нашим пращурам допомагали квіти: якщо квіти в’юна щільно закрились – незабаром буде дощ. Якщо день був сухим, то й осінь сухою буде, мокрим – мокра осінь, а якщо ясним, слід готуватись до суворої зими.

Ще прикмети 19 серпня:

гуси почали відлітати до ранньої зими;

цього дня тепла погода — то і зима буде теплою;

вранці день похмурий — до дощової осені;

дуже кусаються мухи — чекайте на псування погоди.

Що не можна робити 19 серпня:

Не варто думати про погане чи скаржитися на своє життя.

Не можна позичати сіль — до біди.

Забороняється підмітати підлогу чи пилососити.

19 серпня в історії

Визначні події

1562 — московити зазнали нищівної поразки від Великого князівства Литовського та Руського у Битві під Невелем.

1722 — наказний гетьман Павло Полуботок видав універсал, який забороняв зловживання світських і духовних можновладців та передбачав реформу судочинства.

1839 — уряд Королівства Франція проголосив дареготипію «подарунком світу», завдяки чому фотографія змогла стати загальнодоступною технологією — в обмін на відмову Луї Дагера і Ісидора, сина Нісефора Ньєпса (які натомість отримали від уряду довічну пенсію) від патентування винаходу.

1914 — створено керівний орган Українських Січових Стрільців — Українську бойову управу.

1943 — Президент США Ф. Рузвельт і прем’єр-міністр Великої Британії В. Черчилль підписали таємну угоду про співробітництво у створенні атомної бомби.

1945 — Президія Верховної Ради СРСР ратифікувала Статут ООН.

1960 — здійснено перший орбітальний політ живих істот з поверненням на Землю.

1982 — здійснено запуск космічного корабля «Союз Т-7», у складі екіпажу якого українець — Л. Попов.

1989 — парафія святих Петра і Павла у Львові (настоятель — о. Володимир Ярема) першою в Українській РСР вийшла з підпорядкування Російської Православної Церкви й оголосила себе частиною УАПЦ

1991 — Леонід Кравчук, Голова Верховної Ради УРСР, о 16:00 год. у виступі по українському телебаченні закликав українських громадян зберігати спокій і підкреслив, що надзвичайний стан Української РСР не стосується. Потім заявив про вихід із лав КПРС.

Народилися 19 серпня

1398 — Іньєго Лопес де Мендоса, маркіз де Сантільян, кастильський поет, критик, літературний меценат, полководець і державний діяч. Батько іспанського гуманізму.

1883 — Габріель (Коко) Шанель, французька модельєрка, засновниця модного «Дому Шанель» в Парижі.

1901 — Марія Галич, українська письменниця.

1902 — Олесь Донченко, український письменник.

1966 — Лі Енн Вомек, американська кантрі-співачка та автор пісень.

1996 — Віталій Скакун, український військовик. Герой України.

Померли 19 серпня

14 — Октавіан Август, римський імператор.

1580 — Андреа Палладіо, засновник архітектури класицизму і, ймовірно, найвпливовіший архітектор в історії західної цивілізації.

1913 — Михайло Комаров-Уманець, український бібліограф і фольклорист.

2020 — Борис Патон, Український вчений, президент АН України, Герой України.

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