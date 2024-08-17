На Київщині і Дніпропетровщині відкрито гуманітарні центри для переселенців із Донеччини «Селидове. UA». Розповідаємо про це детальніше.
Гуманітарні центри підтримки ВПО надають допомогу жителям Селидівської громади та іншим мешканцям Донеччини, які евакуювалися з цього регіону.
Про це повідомляє Донецька ОВА.
Метою роботи центрів є надання донеччанам гуманітарної та первинної медичної допомоги. У них також проводять консультації щодо соціального захисту, пенсійного забезпечення, а також із юридичних, психологічних та інших питань.
Для дітей та дорослих організовують культурно-розважальні заходи, а також заходи, спрямовані на покращення психоемоційного стану: арт-терапія, тренінги, майстер-класи, заняття тощо.
Гуманітарні центри для переселенців із Донеччини: адреси
- На Київщині відвідати центр можна за адресою: с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Волинська, 1 (ЖК «Львівський»).
- Адреса центру на Дніпропетровщині: м. Кам’янське, вул. В. Стуса, 15 Б.
За додатковою інформацією щодо роботи центрів можна звернутися за телефоном: 0-800-33-64-54.
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