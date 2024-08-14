14 серпня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

14 серпня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.
Сьогодні 14 серпня. День народження месенджера «Telegram». Православні вшановують перенесення мощів святого преподобного Теодосія Печерського. 14 серпня закінчується найкоротший з усіх постів – Успенський. Залишилося 139 днів до Нового року. Це середа і на цей день припадає 903 день повномасштабної війни в Україні.
14 серпня – яке сьогодні церковне свято
14 серпня в церковному календарі – день перенесення мощів святого преподобного Теодосія Печерського. Перенесення мощів святого преподобного Теодосія Печерського відбулося у 1091 році, через 17 років після його смерті. Теодосій Печерський був одним із засновників Києво-Печерського монастиря і вважається батьком чернецтва Київської Русі.
Рішення про перенесення мощів було ухвалено на раді братії монастиря під керівництвом ігумена Івана. Мощі були знайдені преподобним Нестором Літописцем, який описав цей процес у своїх творах. Під час перенесення мощів відбувалися численні чудеса, зокрема, над печерою, де були знайдені мощі, з’явилися три вогненні стовпи. Мощі святого Теодосія були перенесені до Успенського собору Києво-Печерської лаври, де вони зберігаються до сьогодні.
14 серпня у світі
День «Люби свою книгарню»
День «Люби свою книгарню» (Love Your Bookshop) або День книгарень – це щорічне свято, присвячене вшануванню чарівності, важливості та впливу місцевих книгарень. Цей день, що відзначається 14 серпня, заохочує книголюбів відвідувати улюблені книгарні, віддаватися радості читання та підтримувати незалежні книгарні. Подія започаткована в Австралії, але набула популярності у всьому світі.
День народження месенджера «Telegram»
День народження месенджера «Telegram» відзначають 14 серпня.
День зведення татуювання
День зведення татуювання відзначають 14 серпня.
Іменини 14 серпня
- Олександр, Олексій, Аркадій, Василь, Володимир, Матвій, Микола, Семен, Федір, Єва, Євдокія.
Талісманом людини, народженої 14 серпня, є рубін. Елегантний та вишуканий дорогоцінний камінь. Здавна рубін вважався символом пристрасті, його дарували своїм коханим.
Традиції, заборони, прикмети 14 серпня
У молитвах до преподобного Феодосія Печерського звертаються з проханнями про душевне і тілесне здоров’я, допомогу в життєвих потребах, позбавлення від бід і скорбот. Феодосій вважається покровителем і помічником ченців.
За старих часів зазвичай до 14 серпня закінчували всю основну літню роботу вдома і йшли допомагати по господарству людям похилого віку, вдовам і сиротам. У народі день вважається сприятливим для сватання, а незаміжнім дівчатам радять 14 серпня вдягнути нову річ – щоб не засиджуватися в дівках.
Цього дня починаються проводи літа, може бути перший ранній нічний заморозок, початок холодних рос. Сильний вітер і мінлива хмарність у цей день передвіщали мінливу погоду восени.
Ще прикмети 14 серпня:
- сильний вітер — до холодного і дощового вересня;
- журавлі на південь відлітають — швидко прийдуть морози;
- ранкова зоря червоного кольору — буде вітер.
Що не можна робити 14 серпня:
- Не можна вживати спиртне — прийде бідність.
- Заборонено готувати страви з тіста — відвернете талан.
- Не слід лаятися, кричати.
14 серпня в історії
Визначні події
- 1385 – укладено Кревську унію — угоду між Королівством Польським і Великим князівством Литовським, яка передбачала об’єднання цих країн в єдину державу.
- 1457 — надруковано першу книгу, дата виходу у світ якої точно відома (близько 3 років після Йогана Ґутенберґа).
- 1775 — (за іншими даними 3 серпня) Катерина ІІ видала імператорський маніфест, який офіційно ліквідував запорізьке козацтво.
- 1880 — закінчено спорудження знаменитого собору в Кельні (будову розпочато 1248 року).
- 1947 — Пакистан та Індія здобувають незалежність від Великої Британії опівночі. Пакистан святкує цю подію 14 серпня, Індія — 15 серпня.
- 1971 — проголошено незалежність Бахрейну.
- 1980 — на Ленінській верфі у Гданську (Польська Народна Республіка) під проводом Леха Валенси 17000 робітників починають страйк, що став початком демократизації Польщі і повалення комуністичного уряду Ярузельського.
- 1992 — розпочався грузино-абхазький конфлікт.
Народилися в цей день
- 1873 — Іван Боберський, видатний діяч західноукраїнського фізкультурно-спортивного руху кінця ХІХ — першої половини ХХ ст.
- 1892 — Іван Липківський, український художник, представник школи «бойчукістів». Син українського релігійного діяча Василя Липківського. Обидва розстріляні органами НКВС СРСР в 1937 році.
- 1945 — Валерій Шмаров, український політик, 3-й Міністр оборони України, директор Аерокосмічного інституту
- 1960 — Сара Брайтман, британська співачка-сопрано, акторка і танцівниця
- 1983 — Міла Куніс, американська акторка.
- 1984 — Джош Горджес, канадський хокеїст.
Померли в цей день
- 1921 — Марко Шляховий-Кармелюк, отаман УНР, голова Будаївської волосної Церковної ради, вбитий чекістами.
- 1956 — Бертольт Брехт, німецький письменник.
- 1968 — Іван Хоменко, український поет.
- 1972 — Олександр Лейпунський, український вчений-фізик, 1932 року спільно з Антоном Вальтером, Кирилом Синельниковим і Георгієм Латишевим уперше в СРСР здійснити розщеплення атомного ядра штучно прискореними частинками.
- 2004 — Чеслав Мілош, польський поет, прозаїк, перекладач, есеїст, літературознавець, лауреат Нобелівської премії з літератури 1980 року.
- 2010 — Еббі Лінкольн (народжена Анна Марія Вулдридж), американська джазова співачка і акторка.
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