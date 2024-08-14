14 серпня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

14 серпня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 14 серпня. День народження месенджера «Telegram». Православні вшановують перенесення мощів святого преподобного Теодосія Печерського. 14 серпня закінчується найкоротший з усіх постів – Успенський. Залишилося 139 днів до Нового року. Це середа і на цей день припадає 903 день повномасштабної війни в Україні.

14 серпня – яке сьогодні церковне свято

14 серпня в церковному календарі – день перенесення мощів святого преподобного Теодосія Печерського. Перенесення мощів святого преподобного Теодосія Печерського відбулося у 1091 році, через 17 років після його смерті. Теодосій Печерський був одним із засновників Києво-Печерського монастиря і вважається батьком чернецтва Київської Русі.

Рішення про перенесення мощів було ухвалено на раді братії монастиря під керівництвом ігумена Івана. Мощі були знайдені преподобним Нестором Літописцем, який описав цей процес у своїх творах. Під час перенесення мощів відбувалися численні чудеса, зокрема, над печерою, де були знайдені мощі, з’явилися три вогненні стовпи. Мощі святого Теодосія були перенесені до Успенського собору Києво-Печерської лаври, де вони зберігаються до сьогодні.

14 серпня у світі

День «Люби свою книгарню»

День «Люби свою книгарню» (Love Your Bookshop) або День книгарень – це щорічне свято, присвячене вшануванню чарівності, важливості та впливу місцевих книгарень. Цей день, що відзначається 14 серпня, заохочує книголюбів відвідувати улюблені книгарні, віддаватися радості читання та підтримувати незалежні книгарні. Подія започаткована в Австралії, але набула популярності у всьому світі.

День народження месенджера «Telegram»

День народження месенджера «Telegram» відзначають 14 серпня.

День зведення татуювання

День зведення татуювання відзначають 14 серпня.

Іменини 14 серпня

Олександр, Олексій, Аркадій, Василь, Володимир, Матвій, Микола, Семен, Федір, Єва, Євдокія.

Талісманом людини, народженої 14 серпня, є рубін. Елегантний та вишуканий дорогоцінний камінь. Здавна рубін вважався символом пристрасті, його дарували своїм коханим.

Традиції, заборони, прикмети 14 серпня

У молитвах до преподобного Феодосія Печерського звертаються з проханнями про душевне і тілесне здоров’я, допомогу в життєвих потребах, позбавлення від бід і скорбот. Феодосій вважається покровителем і помічником ченців.

За старих часів зазвичай до 14 серпня закінчували всю основну літню роботу вдома і йшли допомагати по господарству людям похилого віку, вдовам і сиротам. У народі день вважається сприятливим для сватання, а незаміжнім дівчатам радять 14 серпня вдягнути нову річ – щоб не засиджуватися в дівках.

Цього дня починаються проводи літа, може бути перший ранній нічний заморозок, початок холодних рос. Сильний вітер і мінлива хмарність у цей день передвіщали мінливу погоду восени.

Ще прикмети 14 серпня:

сильний вітер — до холодного і дощового вересня;

журавлі на південь відлітають — швидко прийдуть морози;

ранкова зоря червоного кольору — буде вітер.

Що не можна робити 14 серпня:

Не можна вживати спиртне — прийде бідність.

Заборонено готувати страви з тіста — відвернете талан.

Не слід лаятися, кричати.

14 серпня в історії

Визначні події

1385 – укладено Кревську унію — угоду між Королівством Польським і Великим князівством Литовським, яка передбачала об’єднання цих країн в єдину державу.

1457 — надруковано першу книгу, дата виходу у світ якої точно відома (близько 3 років після Йогана Ґутенберґа).

1775 — (за іншими даними 3 серпня) Катерина ІІ видала імператорський маніфест, який офіційно ліквідував запорізьке козацтво.

1880 — закінчено спорудження знаменитого собору в Кельні (будову розпочато 1248 року).

1947 — Пакистан та Індія здобувають незалежність від Великої Британії опівночі. Пакистан святкує цю подію 14 серпня, Індія — 15 серпня.

1971 — проголошено незалежність Бахрейну.

1980 — на Ленінській верфі у Гданську (Польська Народна Республіка) під проводом Леха Валенси 17000 робітників починають страйк, що став початком демократизації Польщі і повалення комуністичного уряду Ярузельського.

1992 — розпочався грузино-абхазький конфлікт.

Народилися в цей день

1873 — Іван Боберський, видатний діяч західноукраїнського фізкультурно-спортивного руху кінця ХІХ — першої половини ХХ ст.

1892 — Іван Липківський, український художник, представник школи «бойчукістів». Син українського релігійного діяча Василя Липківського. Обидва розстріляні органами НКВС СРСР в 1937 році.

1945 — Валерій Шмаров, український політик, 3-й Міністр оборони України, директор Аерокосмічного інституту

1960 — Сара Брайтман, британська співачка-сопрано, акторка і танцівниця

1983 — Міла Куніс, американська акторка.

1984 — Джош Горджес, канадський хокеїст.

Померли в цей день

1921 — Марко Шляховий-Кармелюк, отаман УНР, голова Будаївської волосної Церковної ради, вбитий чекістами.

1956 — Бертольт Брехт, німецький письменник.

1968 — Іван Хоменко, український поет.

1972 — Олександр Лейпунський, український вчений-фізик, 1932 року спільно з Антоном Вальтером, Кирилом Синельниковим і Георгієм Латишевим уперше в СРСР здійснити розщеплення атомного ядра штучно прискореними частинками.

2004 — Чеслав Мілош, польський поет, прозаїк, перекладач, есеїст, літературознавець, лауреат Нобелівської премії з літератури 1980 року.

2010 — Еббі Лінкольн (народжена Анна Марія Вулдридж), американська джазова співачка і акторка.

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