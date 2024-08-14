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14 серпня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

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14 серпня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

14 серпня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 14 серпня. День народження месенджера «Telegram». Православні вшановують перенесення мощів святого преподобного Теодосія Печерського. 14 серпня закінчується найкоротший з усіх постів – Успенський. Залишилося 139 днів до Нового року. Це середа і на цей день припадає 903 день повномасштабної війни в Україні.

14 серпня – яке сьогодні церковне свято

14 серпня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

14 серпня в церковному календарі – день перенесення мощів святого преподобного Теодосія Печерського. Перенесення мощів святого преподобного Теодосія Печерського відбулося у 1091 році, через 17 років після його смерті. Теодосій Печерський був одним із засновників Києво-Печерського монастиря і вважається батьком чернецтва Київської Русі.

Рішення про перенесення мощів було ухвалено на раді братії монастиря під керівництвом ігумена Івана. Мощі були знайдені преподобним Нестором Літописцем, який описав цей процес у своїх творах. Під час перенесення мощів відбувалися численні чудеса, зокрема, над печерою, де були знайдені мощі, з’явилися три вогненні стовпи. Мощі святого Теодосія були перенесені до Успенського собору Києво-Печерської лаври, де вони зберігаються до сьогодні.

14 серпня у світі

День «Люби свою книгарню»

День «Люби свою книгарню» (Love Your Bookshop) або День книгарень – це щорічне свято, присвячене вшануванню чарівності, важливості та впливу місцевих книгарень. Цей день, що відзначається 14 серпня, заохочує книголюбів відвідувати улюблені книгарні, віддаватися радості читання та підтримувати незалежні книгарні. Подія започаткована в Австралії, але набула популярності у всьому світі.

День народження месенджера «Telegram»

День народження месенджера «Telegram» відзначають 14 серпня.

День зведення татуювання

День зведення татуювання відзначають 14 серпня.

Іменини 14 серпня

  • Олександр, Олексій, Аркадій, Василь, Володимир, Матвій, Микола, Семен, Федір, Єва, Євдокія.

Талісманом людини, народженої 14 серпня, є рубін. Елегантний та вишуканий дорогоцінний камінь. Здавна рубін вважався символом пристрасті, його дарували своїм коханим.

14 серпня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

Рубін

Традиції, заборони, прикмети 14 серпня

У молитвах до преподобного Феодосія Печерського звертаються з проханнями про душевне і тілесне здоров’я, допомогу в життєвих потребах, позбавлення від бід і скорбот. Феодосій вважається покровителем і помічником ченців.

За старих часів зазвичай до 14 серпня закінчували всю основну літню роботу вдома і йшли допомагати по господарству людям похилого віку, вдовам і сиротам. У народі день вважається сприятливим для сватання, а незаміжнім дівчатам радять 14 серпня вдягнути нову річ – щоб не засиджуватися в дівках.

Цього дня починаються проводи літа, може бути перший ранній нічний заморозок, початок холодних рос. Сильний вітер і мінлива хмарність у цей день передвіщали мінливу погоду восени.

Ще прикмети 14 серпня:

  • сильний вітер — до холодного і дощового вересня;
  • журавлі на південь відлітають — швидко прийдуть морози;
  • ранкова зоря червоного кольору — буде вітер.

Що не можна робити 14 серпня:

  • Не можна вживати спиртне — прийде бідність.
  • Заборонено готувати страви з тіста — відвернете талан.
  • Не слід лаятися, кричати.

14 серпня в історії

Визначні події

  • 1385 – укладено Кревську унію — угоду між Королівством Польським і Великим князівством Литовським, яка передбачала об’єднання цих країн в єдину державу.
  • 1457 — надруковано першу книгу, дата виходу у світ якої точно відома (близько 3 років після Йогана Ґутенберґа).
  • 1775 — (за іншими даними 3 серпня) Катерина ІІ видала імператорський маніфест, який офіційно ліквідував запорізьке козацтво.
  • 1880 — закінчено спорудження знаменитого собору в Кельні (будову розпочато 1248 року).
  • 1947 — Пакистан та Індія здобувають незалежність від Великої Британії опівночі. Пакистан святкує цю подію 14 серпня, Індія — 15 серпня.
  • 1971 — проголошено незалежність Бахрейну.
  • 1980 — на Ленінській верфі у Гданську (Польська Народна Республіка) під проводом Леха Валенси 17000 робітників починають страйк, що став початком демократизації Польщі і повалення комуністичного уряду Ярузельського.
  • 1992 — розпочався грузино-абхазький конфлікт.

Народилися в цей день

Іван Липківський

  • 1873 — Іван Боберський, видатний діяч західноукраїнського фізкультурно-спортивного руху кінця ХІХ — першої половини ХХ ст.
  • 1892 — Іван Липківський, український художник, представник школи «бойчукістів». Син українського релігійного діяча Василя Липківського. Обидва розстріляні органами НКВС СРСР в 1937 році.
  • 1945 — Валерій Шмаров, український політик, 3-й Міністр оборони України, директор Аерокосмічного інституту
  • 1960 — Сара Брайтман, британська співачка-сопрано, акторка і танцівниця
  • 1983 — Міла Куніс, американська акторка.
  • 1984 — Джош Горджес, канадський хокеїст.

Померли в цей день

  • 1921 — Марко Шляховий-Кармелюк, отаман УНР, голова Будаївської волосної Церковної ради, вбитий чекістами.
  • 1956 — Бертольт Брехт, німецький письменник.
  • 1968 — Іван Хоменко, український поет.
  • 1972 — Олександр Лейпунський, український вчений-фізик, 1932 року спільно з Антоном Вальтером, Кирилом Синельниковим і Георгієм Латишевим уперше в СРСР здійснити розщеплення атомного ядра штучно прискореними частинками.
  • 2004 — Чеслав Мілош, польський поет, прозаїк, перекладач, есеїст, літературознавець, лауреат Нобелівської премії з літератури 1980 року.
  • 2010 — Еббі Лінкольн (народжена Анна Марія Вулдридж), американська джазова співачка і акторка.

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