Бійка священників на Вінниччині: нападник пояснив, що спровокувало його реакцію

На Вінниччині сталася бійка священників під час похорону 42-річного Олександра Зініва. Чоловік загинув у бою під Миколаєвом, був сиротою. Попрощатися з ним, на цвинтар прийшло небагато.

На Вінниччині священник Української православної церкви Московського патріархату напав на свого колегу – військового капелана отця Михайла.Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “1+1”.

Відспівував загиблого настоятель тутешньої церкви Московського патріархату отець Анатолій, але на похорон прийшов і капелан Михайло Вознюк з ПЦУ. Не приховує – робив колезі зауваження, бо той, мовляв, поминав покійного неправильно.

«Ми відспівуємо убієнного героя Олександра, а не Алєксандра, то я звернув увагу, що треба молитися за Олександра, він в Україні», говорить настоятель храму нерукотворного образу Христа Спасителя ПЦУ Михайло Василюк.

А коли слово взяв вже капелан – знервований отець Анатолій накинувся на нього з вівтарним хрестом. Досі не може відійти від пережитого, каже отець Михайло. Запевняє, якби вчасно не зреагував – важкий хрест поцілив би йому в голову.

«Особисто для мене це принизливо, що священик бере хрест і використовує його не за призначенням. Ми всі люди, маємо тіло і, не дай Боже, був би точний удар, щоб ти тоді було?», додає отець Михайло Василюк.

Те, що двічі перехрестив опонента важким хрестом, отець Анатолій визнає. Все через те, пояснює, що капелан постійно його обзиває попом, от і не стримався. «Починають мене травити, ти «московський піп», «ти не такий». Я прошу – схаменися, ти мені в діти годишся. Мені дуже це боляче, хто б я не був, чи я китайський, чи я польський, я людина насамперед», – твердить настоятель храму УПЦ МП села Яланець Анатолій Дудко.

У поліції відкрили одразу два кримінальні провадження – за навмисне завдавання тілесних ушкоджень і хуліганство. «Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі», зазначають у поліції.

На питання, чи кається, отець Анатолій відповідає не роздумуючи.

«Чесно сказати? Трохи жалкую, що мало. Ну, що мені зроблять? Ну, посадять мене, дадуть три-чотири роки», говорить священник.

В поліції кажуть, отець Анатолій теж написав заяву на опонента. Більше того, його парафія обіцяє судитися з отцем Михайлом. «Відколи з’явився священик ПЦУ, регулярно принижує нас, не знаю, хто йому таке право дав. Регулярно називає нас «московськими попами», «кацапськими», показує «чемодан, вокзал, Москва», пояснює благочинний УПЦ МП Томашпільського району Василь Лазарець.

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