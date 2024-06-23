Кривий Ріг накрила величезна чорна хмара: Арселор Мітал заявив про раптове відключення від енергосистеми

Кривий Ріг накрила величезна чорна хмара вранці 23 червня. Мешканці цього промислового міста давно звикли до постійних викидів. Але кажуть, що такого ще не бачили.

Про подію повідомили місцеві ЗМІ, зокрема видання «Свої», передають Новини України – НСН.

Хмара накрила Кривий Ріг. Ймовірно, пов’язано з промисловим викидом. Не те, щоб це рідкість, але саме таке ще не бачили, – йдеться у повідомленні у Телеграм-каналі «Свої»

Зазначається, що величезну чорну хмару помітили у Довгинцевському районі і на Соцмісті.

Кривий Ріг накрила величезна чорна хмара: фото, відео

Згодом ситуацію прокоментували у пресслужбі найбільшого металургійного підприємства міста Арселор Мітал.

«Сьогодні близько 05.00 сталося раптове відключення ряду виробничих потужностей від зовнішньої енергосистеми. Виробничники вимушені були вдатися до ряду кризових технологічних дій для збереження виробничого обладнання, зокрема обладнання коксохімічного виробництва та забезпечення безпеки працівників. Візуальні ефекти, на жаль, були видимі в місті. Зараз енергопостачання відновлено. Ситуація контрольована», – йдеться у повідомленні

Відомо, що в ДСНС запевняють – надзвичайної ситуації в місті немає.

Але, відповідно до даних моніторингу якості оцінки повітря, 23 червня в Кривому Розі, показники не в межах норми. В повітрі є забруднення і воно може нашкодити. Особливо це стосується чутливих груп людей, наприклад, алергіків. Мешканцям Металургійного, Саксаганського та Довгинцівського районів краще не виходити на вулицю, закрити вікна і пити більше води.

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