Веселкова хмара помічена у небі над Львовом – що означає це надзвичайно рідкісне явище (відео)

Веселкова хмара помічена у небі над Львовом. У місцевих телеграм-каналах 26 травня поширюють відео незвичайного явища. Розповідаємо, що воно означає.

Веселкова хмара помічена у небі над Львовом: відео

Ось таку хмару помітили мешканці Львова.

Когось вона злякала, а хтось захоплено спостерігав за дивними візерунками у небі.

Але лякатися точно не треба! Нічого небезпечного не відбувається.

Так, це феноменальне явище і побачити його можна рідко. Але воно цілком природнє і має наукове пояснення.

Веселкова хмара – що це таке

Веселкові, або райдужні хмари фахівці називають пілеус чи шарфовою хмарою.

За словами науковців, з’являються такі хмари у дуже спекотні та вологі дні та формуються поверх купчастих хмар. Частина повітря, яке піднімається нагору, конденсується в крихітні крапельки води, утворюючи тонке кільце хмар, що розсіюють сонячне світло.

Гладкий пілеус утворюється над купчастими або купчасто-дощової хмари під час грозового висхідного потоку. Коли сонячні промені потрапляють на мільйони крихітних кристалів льоду або крапельок води в такій хмарі, світло дифрагує і створює яскраві кольори веселки, як можна побачити на відео.

Милуватися райдужними хмарами зазвичай можна зовсім не довго. Основна хмара під ними досить швидко піднімається вгору в результаті процесу конвекції та поглинає райдужну хмару.

Купчасті хмари із пілеусом часто являються індикаторами суворої погоди. Але вони також утворюються над горами, хмарами попелу, пірокупчастими хмарами від виверження вулканів та навіть деякими грибоподібними хмарами після інтенсивних ядерних вибухів. Однак такі хмари вкрай рідко створюють прекрасні веселкові ефекти, подібні до тих, що спостерігались у Львові.

Зазначимо, що подібне явище могли спостерігати у минулі роки мешканці австралійського Сингапуру, китайського Хайкоу та деяких інших міст на планеті. Нижче – трохи фото веселкових хмар з різних країн.

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