У Запоріжжі хмара у вигляді ядерного гриба здивувала мешканців (фото)

Про це Новини України – НСН повідомляють з посиланням на Запорізький обласний центр з гідрометеорології.

17 червня 2024 року у небі над містом Запоріжжя спостерігалася купчасто-дощова хмара з ковадлом (Cumulonimbus іncus), яка мала вигляд “гриба”.

У ЦГМ пояснюють, що таку химерну форму хмара приймає, коли у своєму розвитку зустрічається на висоті з шаром більш теплого повітря (інверсією). Вертикальний розвиток хмари припиняється, а його вершина розтікається під цим шаром у вигляді ковадла. Ці хмари є причиною виникнення таких метеорологічних явищ як гроза, град, шквал у літній період.

У Запоріжжі хмара у вигляді ядерного гриба: фото

Фото незвичайної хмари також публікує zprz.city.

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