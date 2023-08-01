5 /5
Based on 5 ratings

Купити квартиру в Дніпрі

11
Тег:
ВійнаЧернігів
11

Російська ДРГ намагалася перейти кордон на Чернігівщині вночі

Адмін сайту
Російська ДРГ намагалася перейти кордон на Чернігівщині вночі
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

Російська ДРГ намагалася перейти кордон на Чернігівщині. Про це повідомляє у своєму Телеграмі командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, передає НСН.

За словами Наєва, сили оборони минулої ночі зупинили спробу перетину кордону України у Чернігівській області  диверсійною розвідувальною групою Російської Федерації.

Минулої ночі на Північному напрямку, в межах Чернігівської області, припинено спробу перетину державного кордону України диверсійною розвідувальною групою противника, – заявив Наєв

Російська ДРГ намагалася перейти кордон на Чернігівщині вночі

За його словами, чотирьох озброєних людей помітили за допомогою тепловізорів бійці другої прикордонної застави. За рішенням старшого спостережного посту по ворогу відкрили вогонь на ураження, що змусило противника відійти назад.

Одночасно за сигналом тривоги до місця події висунулися резерви зі складу прикордонного загону та Збройних сил України. Завдяки вмілим діям підрозділів Сил оборони ворог укотре зазнав втрат та не досяг поставленої мети, – додав командувач Об’єднаних сил ЗСУ

Ще новини України: Окупанти, намагаючись продертися через кордон на Сумщині, вбили двох цивільних

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×