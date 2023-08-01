Російська ДРГ намагалася перейти кордон на Чернігівщині вночі

Російська ДРГ намагалася перейти кордон на Чернігівщині. Про це повідомляє у своєму Телеграмі командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, передає НСН.

За словами Наєва, сили оборони минулої ночі зупинили спробу перетину кордону України у Чернігівській області диверсійною розвідувальною групою Російської Федерації.

Минулої ночі на Північному напрямку, в межах Чернігівської області, припинено спробу перетину державного кордону України диверсійною розвідувальною групою противника, – заявив Наєв

За його словами, чотирьох озброєних людей помітили за допомогою тепловізорів бійці другої прикордонної застави. За рішенням старшого спостережного посту по ворогу відкрили вогонь на ураження, що змусило противника відійти назад.

Одночасно за сигналом тривоги до місця події висунулися резерви зі складу прикордонного загону та Збройних сил України. Завдяки вмілим діям підрозділів Сил оборони ворог укотре зазнав втрат та не досяг поставленої мети, – додав командувач Об’єднаних сил ЗСУ

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