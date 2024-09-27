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Коли ворог на підступах до міста: що відбувається у Покровську, як він виглядає, чому залишаються люди (фото, відео)

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Журналіст
Коли ворог на підступах до міста: що відбувається у Покровську, як він виглядає, чому залишаються люди (фото, відео)

Коли росіяни вже за 7 км від міста, у Покровську ще залишається близько 16 тисяч людей (ще місяць тому було 48 тисяч). Серед них понад 150 дітей. Триває евакуація, але далеко не всі погоджуються виїжджати.

Як виглядає місто Покровськ на Донеччині у вересні 2024 року, коли ворог на підступах до міста, що говорять його мешканці, що там відбувається – показали журналісти «Радіо Свобода» і Deep State, передають «Новини України – НСН».

Нагадаємо, захоплення Покровська залишається однією з головних цілей Росії. Місто є важливим логістичним центром і вже кілька тижнів – одна з найгарячіших точок на сході України. Атаки ворога на цьому напрямку не припиняються, а українська армія, на жаль, відступає…. Навколо самого міста готують лінію оборони.

Що відбувається у Покровську, як він виглядає, чому залишаються люди

Нижче – фоторепортаж від «Радіо Свобода» із Покровська.

Наразі однією з головних цілей Росії залишається захоплення Покровська в Донецькій області. Місто є важливим логістичним центром і вже кілька тижнів – одна з найгарячіших точок на сході України

На вулицях Покровська – великі банери з контактами для евакуації, більшість містян дослухались до закликів влади й виїхали.

На вулицях Покровська – великі банери з контактами для евакуації, більшість містян дослухались до закликів влади й виїхали. Покровськ, Донецька область, вересень 2024 року

Через постійні російські обстріли у місті відсутнє газо- та водопостачання. У деяких районах Покровська немає і електропостачання.

Через постійні російські обстріли у місті відсутнє газо та водопостачання. У деяких районах Покровська немає і електропостачання

Підліток тягне «кравчучку» з водою повз пам’ятник герою Радянського Союзу Кирилу Москаленку, який народився неподалік.

Підліток тягне «кравчучку» з водою повз пам'ятник герою Радянського Союзу Кирилу Москаленку, який народився неподалік. Покровськ, вересень 2024 року

У місті Покровську зараз ще залишаються діти. Евакуація триває.

У місті Покровську зараз залишається 16 тисяч людей, з них 177 – діти. Евакуація триває

Жінки біля зачиненого супермаркету продають квіти й городину. У Покровську зачинені всі великі супермаркети і ТЦ, працюють лише невеличкі продуктові магазини.

Жінки біля зачиненого супермаркету продають квіти й городину. У Покровську зачинені всі великі супермаркети і ТЦ, працюють лише невеличкі продуктові магазини

Жінки біля зачиненого супермаркету продають квіти й городину. У Покровську зачинені всі великі супермаркети і ТЦ, працюють лише невеличкі продуктові магазини

Чоловік продає сільськогосподарську продукцію з власної земельної ділянки біля зачиненого супермаркету в Покровську, який російська армія намагається захопити.

Чоловік продає сільськогосподарську продукцію з власної земельної ділянки біля зачиненого супермаркету в Покровську, який російська армія намагається захопити

айон Залізничного вокзалу: чоловік з пакунком від Червоного Хреста гладить бездомного пса.

айон Залізничного вокзалу: чоловік з пакунком від Червоного Хреста гладить бездомного пса

У Покровську незабаром розпочнеться комендантська година, вона тут з 15:00 до 11:00 години наступної доби: місцевий підприємець забирає лоток із «Квасом»

У Покровську незабаром розпочнеться комендантська година, вона тут з 15:00 до 11:00 години наступної доби: місцевий підприємець забирає лоток із «Квасом»

Приватний сектор Покровська, що зазнав руйнувань від обстрілів.

Приватний сектор Покровська, що зазнав руйнувань від обстрілів

На вулицях міста – військова техніка і ще – радянські автомобілі із хатніми «скарбами», які люди намагаються врятувати.

На вулицях міста – військова техніка і ще – радянські автомобілі із хатніми «скарбами», які люди намагаються врятувати

Порожній мікрорайон «Шахтарський».

Порожній мікрорайон «Шахтарський»

Дитячі майданчики, на яких вже ніхто не грається. На них можна побачити тільки кинуті дитячі іграшки, бездомних котів і літніх людей.

Дитячі майданчики, на яких вже ніхто не грається. На них можна побачити тільки кинуті дитячі іграшки, бездомних котів і літніх людей

У місті, яке зазнає обстрілів, намагаються працювати комунальні служби.

У місті, яке зазнає обстрілів, намагаються працювати комунальні служби

Декілька годин на день їздять маршрутні таксі. У місті зруйновані три основних мости.

Декілька годин на день їздять маршрутні таксі. У місті зруйновані три основних мости

 

Люди біля зачиненого відділення банку в очікуванні можливості зняти кошти з банкомату

Від пожеж, які спричиняють обстріли російської армії, місто постійно в диму.

Від пожеж, які спричиняють обстріли російської армії, місто постійно в диму

Місцеві жителі продовжують виїжджати, на дорогах з міста багато автівок із причепами, в яких люди вивозять свої речі.

Місцеві жителі продовжують виїжджати, на дорогах з міста багато автівок із причепами, в яких люди вивозять свої речі

Місцеві жителі продовжують виїжджати, на дорогах з міста багато автівок із причепами, в яких люди вивозять свої речі

Навколо самого Покровська готують лінію оборони. Мапи Deep State показують, що до міста російській армії на деяких ділянках залишилось менш як 7 кілометрів

А це – репортаж із прифронтового Покровська, де залишаються 16 тисяч жителів, опублікувала Deutsche Welle.

Журналісти спитали місцевим жителям питання – чому вони залишаються?

«Я сподіваюся на краще, що колись таки налагодиться мир, і буде як і раніше: ми будемо дружити містами, селищами, сім’ями, миром усім», – відповіла покровчанка Галина

«Куди їхати? У хлів якийсь? Удома є вдома… Якщо ми підемо кудись, у нас розікрадуть усе, і залишимося ми на старості років бомжами», – сказала Олена

«Ми хочемо, щоб зрозуміли наші правителі, щоби зупинити це все. Скільки можна? Заварили вони добре, а зупинити – не знайдеться добра душа… А що росіяни, що росіяни? Ми ж товаришували з ними», – відповіла Ніна

Як бачимо, деякі мешканці перебувають під впливом російської пропаганди і продовжують транслювати наративи про «мир» і «дружбу» з тими, хто стирає з лиця землі їх місто…

Зазначимо, що під загрозою окупації і сусідній Мирноград. До нього взагалі залишилося менше 3 км. Місто дуже сильно понівечено і вже майже порожнє.

Ще новини України: Окупанти вдарили по Костянтинівці: троє загиблих і троє поранених

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