«Підтримане проживання»: нова послуга для ВПО анонсована Мінсоцполітики

Нова послуга для ВПО анонсована Мінсоцполітики. Заву зробила міністерка Оксана Жолнович. Розповідаємо про це детальніше.

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович під час свого візиту на Черкащину оголосила про запуск нової програми для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) під назвою “підтримане проживання”.

«Підтримане проживання»: нова послуга для ВПО

Ця ініціатива спрямована на забезпечення комфортних умов для переселенців, особливо для осіб похилого віку та людей з інвалідністю. Програма орієнтована на створення сімейних умов для тих, хто був змушений покинути свої домівки через війну.

Основна мета – надати переселенцям можливість отримувати соціальні послуги, зокрема стаціонарного догляду, але в домашніх умовах. Це означає, що соціальні працівники будуть допомагати людям в організації побуту, підтримці щоденного життя, надаватимуть психологічну та фізичну допомогу.

Програма “підтриманого проживання” є експериментальною. За даними Мінсоцполітики, вона надає можливість протестувати нові підходи в соціальному захисті переселенців.

Наразі держава планує фінансувати надання цієї послуги для 2,5 тисячі осіб. Фінансування включає покриття витрат на роботу соціальних працівників, закупівлю необхідного обладнання та забезпечення інших потреб.

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