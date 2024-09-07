Окупанти вдарили по Костянтинівці: троє загиблих і троє поранених

Окупанти вдарили по Костянтинівці сьогодні, 7 вересня. На жаль, є загиблі і поранені цивільні мешканці.

Про це повідомляє Донецька обласна військова адміністрація, передають «Новини України – НСН».

Росіяни обстріляли місто з артилерії, вбили трьох чоловіків від 24 до 69 років. Три людини отримали легкі поранення, їм надано необхідну медичну допомогу.

Пошкоджені багатоповерхівка, адмінбудівля, крамниця, аптека, 6 автомобілів і 3 лінії електропередач.

Не наражайте себе на небезпеку! Евакуюйтесь своєчасно! – закликають мешканців Донеччини

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