«Нєхорошіє звоночкі»: Росія заморозила виплати колаборантам на Запоріжжі

Росія припинила платити зарплати колаборантам на Запоріжжі. Без грошей так звані чиновники сидять вже від 1 до 2,5 місяців. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає НСН.

“Заборгованість по заробітній платі в російській “військово-цивільній адміністрації” тимчасово окупованих територій Запорізької області становить вже від 1 до 2,5 місяців. Керівництво окупаційних адміністрацій стверджує, що гроші заблоковані в російському казначействі у зв’язку з бюрократичними перепонами”, — йдеться в повідомленні ЦНС

В підпіллі ж стверджують, що гроші навмисно не виділяють в Москві. Пов’язують це з тим, що на фронті події розгораються не на користь росіян.

Російські блогери підтверджують цю інформацію і називають відсутність виплат «нехорошими звоночками». Зокрема, про таке пише колишній громадянин України, який після Майдану переїхав до росії і став блоером, Ігор Дімітрієв.

Він нагадує, що перед втечею росіян з правого берега Херсонщини була аналогічна ситуація – виплати припинилися заздалегідь. А також каже, що з такими розкладами “воно може розвалитися і без контрнаступу ЗСУ”.

Росія заморозила виплати колаборантам на Запоріжжі

Тож «звоночки» дуже навіть гарні. Особливо якщо поєднати цю інформацію з новинами про втечу колаборантів і так звану «евакуацію» населення з окупованих територій Запорізької області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли: На Запоріжжі окупанти оголосили термінову евакуацію населення до Бердянська

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Втім поки що: “Не можна вважати, що ворог біжить” – вважає мер Мелітополя.