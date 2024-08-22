Херсон від ранку під масованим обстрілом: вже троє поранених, зникло світло, а в області є загибла

Херсон від ранку під обстрілом 22 серпня. В місті вже троє поранених, а в області є загибла. Вчора на Херсонщині кількість постраждалих від російських атак сягнула майже двох десятків.

Про це повідомляють у Херсонській ОВА, передають «Новини України – НСН».

Херсон від ранку під обстрілом

Російські окупаційні війська вранці в четвер, 22 серпня, масовано обстріляли Херсон.

Унаслідок обстрілу Корабельного району 76-річна жінка дістала контузію, уламкове поранення плеча та вибухову травму. Також у цьому районі біля підʼїзду будинку 39-річний місцевий житель дістав уламкове поранення черева, вибухову травму та контузію.

Через дронову атаку 19-річний хлопець, який стояв на зупинці, дістав уламкове поранення грудної клітини та вибухову травму.

Медики швидкої допомоги доправили всіх постраждалих до лікарні.

За словами очільника ОВА Олександра Прокудіна, Херсон частково залишився без світла через російський удар по обʼєкту критичної інфраструктури.

Енергетики проводять аварійно-ремонтні роботи, аби щонайшвидше відновити електропостачання.

Також Прокудін повідомив, що в області є загибла через ворожу атаку. Через російський обстріл села Томарине загинула місцева жителька. Під ворожий удар потрапила 87-річна жінка. На жаль, вона дістала поранення, несумісні з життям.

Обстріли Херсонщини 21 серпня: 18 поранених і загиблий

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Томина Балка, Комишани, Антонівка, Новоберислав, Микільське, Новодмитрівка, Токарівка, Берислав, Золота Балка, Кізомис, Велетенське, Нововоронцовка, Садове, Придніпровське, Білозерка, Приозерне, Понятівка, Шляхове, Червоний Маяк, Високе, Новоолександрівка, Веселе, Ольгівка, Бургунка та місто Херсон.

російські військові поцілили в об’єкти критичної інфраструктури, торгівельний центр, освітні та медичний заклади, церкви, адмінбудівлі та заклад громадського харчування; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 7 багатоповерхівок та 36 приватних будинків. Також окупанти пошкодили водогін, господарські споруди, гараж, приватні автомобілі та сільгосптехніку.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 18 – дістали поранення.

Олександр Прокудін додав, що учора окупанти близько сорока разів ударили по Козацькому. Селище було під вогнем безпілотників та артилерії.

Через один із нічних ворожих обстрілів смертельні поранення дістав 58-річний місцевий житель.

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