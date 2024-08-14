Від самого ранку росіяни гатять по Херсону: вже 6 постраждалих

Від самого ранку росіяни гатять по Херсону і передмістю 14 серпня. Станом на 9:00 вже було відомо про 6 постраждалих.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передають «Новини України – НСН».

Від самого ранку росіяни гатять по Херсону і передмістю

Близько 6:00 під ворожий удар у місті потрапило троє людей, які перебували в будинку. Це — 39-річна жінка та її 15-річна донька, а також 41-річний чоловік.

Дитину з мамою шпиталізували з вибуховими травмами, контузіями, у жінки також поранена спина. Херсонцю надали медичну допомогу на місці.

О пʼятій ранку російські війська атакували й Кіндійку. Били по людських оселях, через що постраждали двоє людей.

Бригада “швидкої” доставила до лікарні 49-річну жінку та 58-річного чоловіка. У них – контузії, вибухові травми та уламкові поранення.

Крім цього, до лікарні звернувся 59-річний житель Антонівки, який через ворожий обстріл дістав уламкове поранення передпліччя та гомілки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли: На Херсонщині 17 поранених і загибла, оголошено евакуацію з берега Дніпра – ситуація погіршилася