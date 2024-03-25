У Харкові достроково відключать опалення через ворожі обстріли: відомо дату

У Харкові достроково відключать опалення, щоб зменшити навантаження на енергосистему, яка постраждала внаслідок обстрілу 22 березня.

Як повідомляє мер міста Ігор Терехов, відключення відбудеться з 26 березня. Передає НСН.

За його словами, комунальні служби спільно з енергетиками продовжують усувати наслідки атаки, аби відновити надання комунальних послуг у житлових будинках.

“І хоча частково їм уже вдалося це зробити, дефіцит електроенергії все ще відчутний. Через це чи не єдиним з можливих заходів для зменшення навантаження на енергосистему вбачається дострокове завершення опалювального сезону”, – пояснив посадовець.

Терехов зазначив, що це дозволить забезпечити електроенергією максимальну кількість споживачів та дати гарячу воду в будинки харківʼян.

“Відключати теплопостачання почнуть із завтрашнього дня. Температура повітря на вулиці – сприятлива”, – поінформував мер.

Ще новини України: Ворог продовжує дуже тиснути на одному з напрямків: ситуація 25 березня на фронті