У “ДНР” засудили 33 українських Захисників: в чому їх звинувачують

Суд так званої “Донецької народної республіки” виніс вирок стосовно 33 українських військових. Їх засудили на терміни від 27 до 29 років позбавленя волі.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає НСН.

У “ДНР” засудили 33 українських Захисників

Російська сторона висунула обвинувачення проти військовослужбовців Збройних сил України, звинувативши їх у вигаданому “жорстокому поводженні” з цивільними та в “застосуванні заборонених методів у війні” на території ДНР. Серед обвинувачених – захисники з 36-ї бригади морської піхоти Військово-Морських Сил України та 17-ї танкової бригади.

Воїнів з України “засудили” до 29 років ув’язнення в російській колонії суворого режиму. Рішення було ухвалене так званим “Верховним судом ДНР”.

“Ухвалені так званим “судом” квазіутворення “ДНР” вироки є грубим порушенням Третьої Женевської конвенції в частині права полонених на справедливий суд та недопущення катування, їх можна вважати воєнним злочином. Донецька область є частиною України в міжнародно визнаних кордонах, на них розповсюджується юрисдикція українських судів. Лише вони мають право здійснювати правосуддя на цій території”, — наголосив Лубінець.

Також омбудсман зауважив, що надіслав офіційні листи до ООН та до Міжнародного комітету Червоного Хреста. Лубінець вимагає від світових організацій фіксації та визнання порушення росією норм міжнародного гуманітарного права.

“Закликаю світову спільноту посилити тиск на агресора, аби припинити практику засудження фейковими судами українських захисників, які зі своєї землі проганяють ворога. Ми боремось не лише за територію, а й за кожну нашу людину, і повернемо всіх”, — додав омбудсман.

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