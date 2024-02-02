Росіяни скинули бомби на пам’ятку національного значення Кам’янська Січ на Херсонщині. Про це повідомляє Міністерству культури та інформаційної політики України, передає НСН.

1 лютого російські війська завдали авіаудару по території пам’ятки Кам’янська Січ, що входить до складу Національного заповідника «Хортиця».

Культурний об’єкт, що знаходиться у Херсонській області, містить Могилу кошового отамана Костя Гордієнко та кладовище запорізьких козаків першої половини XVIII ст.

Кам’янська Січ — один з останніх адміністративних і військових центрів Війська Запорозького Низового за часів його перебування під протекцією Кримського ханства у першій третині 18 століття.

Росіяни скинули бомби на пам’ятку національного значення Кам’янська Січ: відео

Як зазначається, відео обстрілу Кам’янської Січі з’явилося в російських телеграм-каналах.

На кадрах видно, як під час обстрілу культурний об’єкт зазнав трьох потужних вибухів. Перший стався безпосередньо на місці розташування колишньої Кам’янської Січі, точніше – на території господарчого передмістя Січі, де протягом багатьох років здійснювали розвідувальні та дослідницькі роботи співробітники заповідника «Хортиця». Тут знаходяться ще недосліджені виробничі об’єкти залізотопного та гончарного комплексу першої половини 18 сторіччя.

Другий приліт стався на територію сучасного туристичного об’єкта, де розташовується лапідарій, на якому представленні кам’яні пам’ятки (зернотерки, гармани тощо) у безпосередній близькості від хреста та могили кошового отамана Костя Гордієнко та в’їзних воріт Січі, побудованих у 2009 р. Також в цьому місці розташовується грот та залишки колишнього маєтку поміщика Агаркова.

Співробітники Національного заповідника «Хортиця» розпочали документування наслідків атаки на унікальну пам’ятку козацької доби.

«На рахунку країни-агресорки вже понад 120 пошкоджених чи зруйнованих пам’яток національного значення. Сьогодні росія завдала чергового удару по нашій спадщині — поцілила у Кам’янську Січ. Це вкотре доводить, що російська федерація цілеспрямовано нищить нашу матеріальну культуру, аби стерти українців як націю. Однак їй це не вдасться: росія не зможе оминути покарання за свої злочини і відповідатиме за них у міжнародних судах», — заявив т. в.о. Міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв

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