1 лютого окупанти вбили двох іноземних волонтерів і поранили ще трьох у Бериславі на Херсонщині. А всього поранених четверо. Про це НСН повідомляє з посиланням на Херсонську ОВА, поліцію і прокуратуру.

В Херсонській ОВА повідомляють, що іноземні волонтери армія рф вбила двох громадян Франції. Ще троє іноземців дістали легкі травми. Серед поранених також активіст українського представництва організації.

Внаслідок чергового обстрілу Херсонщини є загиблі та поранені, серед них іноземні волонтери – розпочато провадження, – йдеться у повідомленні прокуратури

За даними слідства, 1 лютого 2024 року близько 16:00 російські війська вкотре атакували місто Берислав.

Попередньо здійснено масований обстріл з використанням безпілотних літальних апаратів.

Внаслідок атаки загинуло двоє волонтерів, громадян інших країн.

До лікарні доставлено ще чотирьох поранених, три з них іноземні волонтери.

Прокурори спільно з іншими правоохоронцями вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

У поліції уточнюють, що внаслідок атаки ворожих БпЛА загинули двоє чоловіків. Також поранено трьох чоловіків та одну жінку.

Попередньо встановлено, що загиблі були громадянами Франції. Троє поранених, серед яких і жінка, також іноземці. Четвертий чоловік, який отримав травми – 41-річний одесит. Всі постраждалі приїхали на Херсонщину як волонтери. У результаті атаки суттєво пошкоджено їх транспортні засоби.

Поранених та загиблих поліцейські разом із медиками доправили до лікарні. Постраждалим надається необхідна допомога.

За вказаним фактом поліція Херсонщини розпочала провадження за ч. 2 ст. 438 «Порушення законів та звичаїв війни» Кримінального кодексу України.

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