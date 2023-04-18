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Виплати 6600 грн від фонду Dorcas – допомогу можуть отримати жителі двох областей

Журналіст
Виплати 6600 грн від фонду Dorcas – допомогу можуть отримати жителі двох областей
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Українці можуть одержати грошову допомогу від фонду Dorcas. Виплати 6600 грн надають жителям двох областей

Йдеться про переселенців зі статусом внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані у Запорізькій та Закарпатській областях. Сума у 2200 грн виплачується на одну особу протягом трьох місяців. Таким чином, можна одержати 6600 грн.

Про це розповідає НСН з посиланням на zayava.info

На фінансову підтримку можуть претендувати мешканці Запорізької області, які протягом трьох останніх місяців не отримували допомоги від інших міжнародних організацій, а також жителі Закарпатської області, які не отримували виплат протягом останнього місяця.

Також має бути хоча б один критерій вразливості, підтверджений відповідними документами:

  • вагітні жінки;
  • багатодітні сім’ї (троє та більше дітей);
  • сім’ї з дітьми віком до трьох років;
  • самотня мати/батько;
  • люди похилого віку (старші 60 років);
  • особи з інвалідністю в одного із членів сім’ї;
  • особи з важкими хронічними хворобами.

Як отримати виплати 6600 грн у Запорізькій області

Попередній запис на реєстрацію проводиться за телефонами: (093) 156 37 58, (066) 872 25 56. Графік роботи: будні з 10.30 до 15.00 (перерва з 13.00 до 14.00).

Виплати одержують через Укрпошту. Їх може забрати лише головний заявник – голова сім’ї, який заповнював документи. Довідки надають за телефоном: +38 0 800 351 369.

Виплати 6600 грн від фонду Dorcas – допомогу можуть отримати жителі двох областей

Виплати 6600 грн від фонду Dorcas – допомогу можуть отримати жителі двох областей

Реєстрація проводиться у:

  • м. Мукачево. Інформація надається за телефоном: (093) 267 12 75;
  • м. Ужгород. Інформація надається за телефоном: (063) 574 02 54.

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