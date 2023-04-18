Виплати 6600 грн від фонду Dorcas – допомогу можуть отримати жителі двох областей

Українці можуть одержати грошову допомогу від фонду Dorcas. Виплати 6600 грн надають жителям двох областей

Йдеться про переселенців зі статусом внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані у Запорізькій та Закарпатській областях. Сума у 2200 грн виплачується на одну особу протягом трьох місяців. Таким чином, можна одержати 6600 грн.

Про це розповідає НСН з посиланням на zayava.info

На фінансову підтримку можуть претендувати мешканці Запорізької області, які протягом трьох останніх місяців не отримували допомоги від інших міжнародних організацій, а також жителі Закарпатської області, які не отримували виплат протягом останнього місяця.

Також має бути хоча б один критерій вразливості, підтверджений відповідними документами:

вагітні жінки;

багатодітні сім’ї (троє та більше дітей);

сім’ї з дітьми віком до трьох років;

самотня мати/батько;

люди похилого віку (старші 60 років);

особи з інвалідністю в одного із членів сім’ї;

особи з важкими хронічними хворобами.

Як отримати виплати 6600 грн у Запорізькій області

Попередній запис на реєстрацію проводиться за телефонами: (093) 156 37 58, (066) 872 25 56. Графік роботи: будні з 10.30 до 15.00 (перерва з 13.00 до 14.00).

Виплати одержують через Укрпошту. Їх може забрати лише головний заявник – голова сім’ї, який заповнював документи. Довідки надають за телефоном: +38 0 800 351 369.

Реєстрація проводиться у:

м. Мукачево. Інформація надається за телефоном: (093) 267 12 75;

м. Ужгород. Інформація надається за телефоном: (063) 574 02 54.

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