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Внаслідок ракетного удару у Запоріжжі пошкоджена інфраструктура, є постраждалі

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У Запоріжжі внаслідок ранкового ракетного удару пошкоджені інфраструктурні об’єкти, є постраждалі

Про це повідомляє у Телеграмі секретар міської ради Запоріжжя Андрій Куртєв, передає NNS

“Від ранкової ворожої атаки руйнувань зазнали інфраструктурні об‘єкти міста. За попередньою інформацією, є постраждалі. На місцях працюють відповідні служби”, – зазначив Куртєв.

Внаслідок ракетного удару у Запоріжжі пошкоджена інфраструктура, є постраждалі

Сліди у небі над Запоріжжям від роботи ППО

Начальник Запорізької ОВА Олександр Старух поінформував, що ворог випустив ракети по обласному центру та околицях міста. Відпрацювали сили протиповітряної оборони.

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