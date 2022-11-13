Українцям нададуть нову грошову допомогу від 10000 до 25000 гривень – хто зможе її отримати

Жителям України, які постраждали від військових дій, нададуть нову грошову допомогу від 10000 до 25000 гривень. Цю допомогу Червоний Хрест виплатить мешканцям однієї з областей України

Нову фінансову допомогу отримають жителі Харківської області. Про це повідомляє NNS

Хто отримає 10 тисяч, а хто 25 тисяч

Йдеться про Борівську територіальну громаду, мешканці якої можуть розраховувати на одноразову виплату від Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Міжнародна організація виплатить одноразову допомогу у розмірі від 10 до 25 тисяч гривень таким категоріям громадян:

людям, які дістали поранення внаслідок воєнних дій;

сім’ям загиблих мирних жителів;

людям, які втратили своє житло внаслідок бойових дій.

Жителі Харківської області отримають грошову допомогу від 10000 до 25000 гривень

Розмір виплат:

людям, які отримали поранення або втратили своїх близьких через бойові дії — 10-15 тисяч гривень;

громадянам, які втратили житло через війну — 25 тисяч гривень.

Механізм виплати опрацьовують

Принципове рішення щодо виплати допомоги вже винесено. Наразі представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста та місцева влада спільно проробляють механізм виплат. Після того, як алгоритм дій буде вироблений, його оприлюднять на офіційних інформаційних ресурсах Борівської селищної ради та місцевих пабликах.

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