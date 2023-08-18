Удари по Запорізькій області керованими авіаційними бомбами – є руйнування (фото)

Вночі окупанти нанесли удари по Запорізькій області. Є руйнування і пошкодження

Вночі ворог підступно атакував Комишуваху Запорізької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує НСН

Як зазначається, два удари керованими авіаційними бомбами прийшлися по житловому кварталу.

“Зруйновано місцевий навчальний заклад. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені розташовані поруч житлові будинки: потрощені фасади, вибито вікна”, – йдеться у повідомленні.

Фахівці наразі фіксують наслідки руйнувань та допомагають в їхній ліквідації.

Удари по Запорізькій області керованими авіаційними бомбами

На щастя, місцеві жителі не постраждали.

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