У Сумській області призупинили роботу гуманітарного коридору для виїзду з окупації. В Мінреінтеграції назвали причину.
На Сумщині закрили коридор для виїзду з окупації Колотилівка — Покровка через російські обстріли.
Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, передають «Новини України – НСН».
Коридором Колотилівка — Покровка люди з окупації поверталися на підконтрольні Україні території. Очільник Мінреінтеграції Ірина Верещук повідомила, що через посилення російських обстрілів Сумщини його закрили щонайменше на 10 днів.
Наразі для виїзду з тимчасово окупованих територій діє коридор Мокрани — Доманове через білорусько-український кордон на Волині.
У Сумській області закрили коридор для виїзду з окупації — в чому причина
«Користуючись нагодою, звертаюся до людей: якщо ви не можете перетнути кордон у пункті пропуску Колотилівка — Покровка, то їдьте через Білорусь. Якщо потрібно, звертайтеся до Мінреінтеграції за номером 1548, ми допоможемо», — заявила Верещук.
При ситуацію на Сумщині
8 серпня окупанти здійснили 23 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, зафіксовано 50 вибухів.
Начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх повідомив, що ситуація на прикордонні загострилася — росіяни застосовують авіацію для ураження в глибині області, лише за 7 серпня застосували 52 КАБи. Є поранені серед цивільного населення..
Зокрема, у Стецьківці Сумського району постраждали понад 10 приватних будинків, школа, завод.
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