У Сумській області призупинили роботу гуманітарного коридору для виїзду з окупації. В Мінреінтеграції назвали причину.

На Сумщині закрили коридор для виїзду з окупації Колотилівка — Покровка через російські обстріли.

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, передають «Новини України – НСН».

Коридором Колотилівка — Покровка люди з окупації поверталися на підконтрольні Україні території. Очільник Мінреінтеграції Ірина Верещук повідомила, що через посилення російських обстрілів Сумщини його закрили щонайменше на 10 днів.

Наразі для виїзду з тимчасово окупованих територій діє коридор Мокрани — Доманове через білорусько-український кордон на Волині.

У Сумській області закрили коридор для виїзду з окупації — в чому причина

«Користуючись нагодою, звертаюся до людей: якщо ви не можете перетнути кордон у пункті пропуску Колотилівка — Покровка, то їдьте через Білорусь. Якщо потрібно, звертайтеся до Мінреінтеграції за номером 1548, ми допоможемо», — заявила Верещук.

При ситуацію на Сумщині

8 серпня окупанти здійснили 23 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, зафіксовано 50 вибухів.

Начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх повідомив, що ситуація на прикордонні загострилася — росіяни застосовують авіацію для ураження в глибині області, лише за 7 серпня застосували 52 КАБи. Є поранені серед цивільного населення..

Зокрема, у Стецьківці Сумського району постраждали понад 10 приватних будинків, школа, завод.

Ще новини України: Чи позбавлять виплат ВПО, діти яких навчаються онлайн – заява Мінреінтеграції