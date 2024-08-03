Ще 23 дитини вдалося повернути з окупації на підконтрольну Україні територію.

В Україну вдалося повернути з тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької та Луганської областей ще 23 дитини, зокрема трьох сиріт.

Українські діти, перебуваючи в російські окупації, ризикували бути депортованими.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на благодійну організацію Save Ukraine.

Восьмеро з них, як стверджує очільник Херсонської ОДА Олександр Прокудін, повернулися з окупованої Херсонщини. Наразі діти перебувають у безпеці та отримують необхідну медичну та психологічну допомогу.

Водночас кожен з повернених, як зазначають благодійники, встиг пройти крізь важкі випробування.

Зокрема 18-річний хлопець з Енергодара, що в Запорізькій області, став свідком жорстокого побиття росіянами батька, який раніше працював на ЗАЕС.

Ще 23 дитини вдалося повернути з окупації в Україну

Щойно юнак досяг повноліття, ризикував бути примусово мобілізованим до російської армії.

На підконтрольну Україні територію також повернули 7-річну дівчинку разом з її мамою. Жінка наважилася покинути дім для того, аби її донька, не навчалася у пропагандистських російських школах.

“Жінка раніше була працівницею училища і кілька разів відмовлялася від співпраці з окупантами. Під страхом розправи вона переховувала дітей-сиріт в гуртожитку, щоб їх не викрали російські військові”, – поділилися в Save Ukraine.

На підконтрольну територію України повернули і сестер-підлітків 15 і 17 років. В окупації вони не могли навіть спокійно спати, адже щоночі лякалися найменших звуків. За словами благодійників, дівчата тричі пережили нічні обшуки росіян у власному будинку, а також допити.

Родину підлітків війська РФ зробили “живим щитом”, розмістивши на їхньому подвір’ї військову техніку. Крім того, окупанти відбирали в сім’ї речі та погрожували, що відберуть дітей з сім’ї.

Сестри на окупованих територіях жили в страху стати жертвами сексуального насилля.

Ще одного підлітка, якому вдалося вибратися з окупації, постійно викликали на допит працівники ФСБ. Його також затримувала так звана “поліція”, адже хлопця через відмову отримати російський паспорт вважали “злочинцем”.

“Особливо цинічним видається “заохочення” до навчання у російських школах. Діти розповіли нам, що росіяни обіцяли платити по 10 тисяч рублів тим, хто погодиться відвідувати їхні навчальні заклади. І це в той час, коли математику в школі стала викладати прибиральниця, а англійську мову – колишній касир продуктового магазину, бо більшість вчителів відмовились від співпраці з окупаційною владою”, – розповіли волонтери.

Як повідомили у Save Ukraine, наразі вони допомогли повернутися з окупації і території Росії 446 українським дітям.

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