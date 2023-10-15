У тернопільському торговельно-розважальному центрі «Подоляни» запрацювала виставка екзотичних тварин «Підводний світ». За знущання над тваринами на організаторів склали адмінпротокол

Екзотичних і диких тварин на виставці утримували у тісних клітках.

Про це 14 жовтня повідомила зоозахисна організація UAnimals, повідомляє НСН.

Після звернення небайдужих людей волонтерка UAnimals Людмила Чеховська відвідала виставку та побачила, що, крім анонсованих риб, там були присутні також дикі й екзотичні тварини. Їх утримували в тісних просторах.

За даними організації, відвідувачі фотографуються зі зміями та мавпою, використовуючи спалах. Мавпа сиділа у тісній клітці й не мала змоги сховатися від цього.

Це знущання над тваринами: у Тернополі на організаторів виставки склали протокол

Так не можна?

Згідно з частиною 5 статті 25 закону «Про захист тварин від жорстокого поводження», не можна використовувати тварин для пересувних виставок. А частина 12 цієї статті забороняє надавати фотопослуги з дикими тваринами усім, крім зоопарків, цирків та дельфінаріїв.

До того ж, як зауважують в UAnimals, Тернопільська міська рада заборонила пересувні цирки й інші мобільні розваги із залученням диких та екзотичних тварин на території міста.

Реакція на інцидент

Людмила Чеховська викликала в ТЦ поліцію, однак поліціянти відмовилися скласти протокол на місці. Вони аргументували це тим, що спочатку необхідно провести експертизи і встановити, чи справді є порушення.

Відтак зоозахисниця поскаржилася на гарячу лінію через нескладений протокол, де їй пообіцяли, що поліціянти повернуться в ТЦ і перевірять умови утримання тварин.

Речник обласного управління поліції Сергій Крета в коментарі «Українській правді» 15 жовтня повідомив, що правоохоронці нібито не знали, що в місті планується така виставка.

«Дізналися, коли вже люди почали скаржитися. Хотіли на них у суботу [14 жовтня] скласти протокол, але на місці не було організаторів. А складається він тільки на конкретну людину. Сьогодні поліція повернулася туди й застала організаторів», — пояснив він.

На організаторів виставки склали протокол за знущання над тваринами за 154 статтею Кодексу про адміністративні правопорушення, хоч вона і стосується котів та собак. Стаття передбачає попередження або накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17-51 грн) і попередження.

Як зауважив речник поліції, виставка вже закінчилася, і завтра, 16 жовтня, організатори їдуть в інше місто.

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