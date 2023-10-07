У Тернополі ТЦК проведе перевірку через відео, де чоловіків «пакують» у мікроавтобус

Тернопільській ТЦК проведе перевірку через відео, де чоловіки у формі із застосуванням сили заштовхують у мікроавтобус цивільних.

Про це йдеться в повідомленні тернопільського ТЦК та СП, передає НСН.

7 жовтня місцеве видання «20 хвилин» опублікувало два відео, яке, як стверджують журналісти, до редакції надіслали читачі.

На одному відео показано, як у Тернополі люди у військовій формі супроводжують попід руки чоловіка в цивільному до мікроавтобуса. Чутно, як люди сваряться.

На іншому — чоловіка силою заштовхують до мікроавтобуса після розмови з військовими. Що сказав чоловік військовим, невідомо.

Обидва відео зняті 6 жовтня, але в різних місцях, зазначають читачі.

В обласному ТЦК та СП після поширення відео в мережі заявили, що вже призначили службову перевірку, «за результатами якої буде вжито відповідних заходів».

Там наголосили, що оповіщення громадян здійснюють військовослужбовці, які мають досвід бойових дій та визнані обмежено придатними після отриманих поранень і контузій.

«Що спровокувало конфлікт? Словесні образи та зухвалість з боку громадян щодо працівників ТЦК та СП? Приниження їхньої гідності? Завдання удару військовослужбовцю, як на одному з відео?», цікавляться в ТЦК та СП.

Водночас у військкоматі нагадали, що громадяни повинні самостійно приходити для оновлення свої облікових даних і проходження військово-лікарської комісії.

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