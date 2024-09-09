Обов’язкову евакуацію оголосили у трьох населених пунктах Сумської області, які розташовані поблизу кордону з РФ.
Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх, передають “Новини України – НСН”.
За його словами, обов’язковій евакуації підлягають жителі населених пунктів Глухів, Свеса та Есмані.
Рішення про вивезення людей було ухвалено на сьогоднішньому засіданні регіонального координаційного штабу з евакуації.
Вищевказані населені пункти розташовані на півночі Сумської області. Поруч із ними розташовані Брянська та Курська області країни-агресора Росії.
Ще у трьох населених пунктах Сумської області оголошено обов’язкову евакуацію
Через близькість до російської території прикордонні населені пункти Сумської області регулярно піддаються обстрілам з боку окупантів.
Проведення Силами оборони України військової операції на території Курської області РФ призвело до посилення обстрілів прикордонних районів Сумської області.
Як відомо, 4 вересня ще в п’яти населених пунктах Сумської області було оголошено обов’язкову евакуацію населення.
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