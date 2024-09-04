Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Мінреінтеграції.

Таке рішення одноголосно погодили на засіданні Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану під головуванням Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук.

Йдеться про евакуацію з населених пунктів Покровського і Краматорського районів.

Зокрема з сіл Берестки, Вовченка, Вознесенка, Дачне, Зеленівка, Зоря, Кремінна Балка, Новодмитрівка, Новоселидівка, Сонцівка, Старі Терни, Степанівка, Сухі Яли, Янтарне, селища Гостре, а також із сіл Іллінівка, Березівка, Бересток, Водяне Друге, Гнатівка, Довга Балка, Зелене Поле, Калинове, Олександро-Калинове, Попів Яр, Розкішне, Русин Яр, Стара Миколаївка, Степанівка, Тарасівка, Яблунівка.

Примусова евакуація дітей із деяких населених пунктів Донеччини – перелік

Для здійснення евакуації буде розгорнуто два приймальних пункти евакуації.

“У безпечних регіонах евакуйовані діти разом із супроводжуючими особами будуть забезпечені безкоштовним прихистком, гуманітарною допомогою, психологічною підтримкою тощо”, – йдеться в повідомленні.

Слід зауважити, що евакуація з небезпечних районів здійснюється безкоштовно. Щоб отримати консультацію щодо виїзду до безпечних регіонів, можна зателефонувати на гарячу лінію Донецької ОВА за номером: 0 800 408 911.

Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 1548 або написати нам у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.

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