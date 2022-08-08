Підлітків з Херсонщини окупанти збираються відправляти на «перевиховання» до військових училищ

Російські загарбники збираються відправляти підлітків з Херсонщини на “перевиховання” до російських військових училищ. За даними української розвідки, їх готуватимуть для подальшого вербування для участі у війні проти України

Також на окупованих територіях загарбники планують створювати “філії” “путінюгенду”. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті OBOZREVATEL.

Видання зазначає, що від початку липня загарбники почали активно “труїти” своєю пропагандою українських дітей. Окупанти пропонували батькам юнаків безкоштовно відправити їх на відпочинок у безпечне місце. Дехто з місцевих жителів на це погоджувалися, аби хоча б тимчасово вивезти дітей з потенційної зони бойових дій в очікуванні контрнаступу української армії.

“Організовані “подорожі” підлітків з окупованої Херсонщини до Криму, за даними українських спецслужб, мають на меті мілітарізувати юнаків та потенційно завербувати їх для участі у війні проти Батьківщини. Під приводом відпочинку дітей відправляють не в якісь табори, а безпосередньо до воєнних та воєнно-морських училищ. Підлітків змушують займатися спортом, муштрують та активно “накачують” пропагандою. Юнаків змушують відвідувати визначні “російські” місця, театри та пам’ятники, а також влаштовують екскурсії “державними” органами Севастополя”, – наголошує видання..

За даними української розвідки, з дітьми активно працюють представники “Єдиної Росії”, для підлітків щовечора проводять пропагандистські вечірки, а також влаштовують тематичні зустрічі з окупантами, які воювали проти України.

“Після закінчення терміну “відпочинку” деяким підліткам одразу пропонують залишатися у Криму для навчання або ж вступати до воєнних освітніх закладів після закінчення школи. У такий спосіб загарбники намагаються вплинути на вразливу, на їх думку, верству населення, а також забезпечити себе потенційною агентурою на Херсонщині. Також не можна виключати, що завербованих дітей росіяни в подальшому використовуватимуть безпосередньо у зоні бойових дій”, – наголошують в українських спецслужбах.

До того ж, у планах російських окупантів є також створення на Херсонщині загонів “юнармії” – російського мілітарістичного формування для дітей. Російських дітей змалечку привчають до війни, і після закінчення “патріотичних курсів” чимало з них воють в Україні.

“Тисячі вихованців путінюгенду брали участь у бойових діях проти України ще з 2016 року, бо як тільки вихованцям організації виповнюється 18, їм одразу пропонують службу в армії. Що ж стосується Херсонщини, то розгортання пропагандистської машини стосовно дітей спрямоване якщо не на пряме виховання потенційних бойовиків, то хоча б на вербування потенційних розвідників, які здаватимуть позиції ЗСУ та ділитимуться із загарбниками іншою цінною для них інформацією”, – зазначає видання.

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