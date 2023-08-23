Під прикриттям гумконвою армія РФ може відправляти до окупованого Скадовська ракети та артилерійські снаряди – Генштаб

Росіяни відправили до окупованого Скадовська на Херсонщині “гуманітарний вантаж”. Однак є висока вірогідність, що під прикриттям гумконвою у тимчасово захоплене українське місто везуть ракети та артилерійські снаряди

Окупанти та колаборанти у Скадовську нині активно обговорюють підготовку “привітань” підконтрольних уряду територій з Днем прапора та Днем Незалежності.

Про це розповів речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов в ефірі телемарафону. Про це повідомляє НСН з посиланням на OBOZREVATEL.

“До окупованого Скадовська на Херсонщині очікується прибуття гуманітарного конвою з РФ для незабезпечених громадян. Але, імовірно, що просто під прикриттям гуманітарного вантажу окупанти проводять доставку ракетних та артилерійських боєприпасів”, – зазначив речник.

Ця версія виникла після появи інформації, що серед російських окупантів та колаборантів у Скадовську нині активно точиться обговорення підготовки “привітань” звільненої частини Херсонщини з державними святами – Днем прапора України 23 серпня та Днем Незалежності 24 серпня.

Під прикриттям гумконвою армія РФ може відправляти до окупованого Скадовська ракети

Як ми повідомляли раніше, близько четвертої ранку 23 серпня російські військові скинули дві керовані авіабомби на дитсадок та житлові будинки у Херсоні.

Внаслідок удару виникла пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці.

Постраждали шестеро людей. 22-річного чоловіка доставили до медзакладу, іншим людям лікарі надали допомогу на місці.

Ще новини України: День Прапора й День Незалежності – українців закликають не нехтувати тривогами 23-24 серпня