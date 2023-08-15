На кордоні з Чернігівською областю в Україну намагались проникнути диверсанти – Наєв

Російські диверсанти намагалися проникнути в Україну на кордоні з Чернігівською областю, окупантів накрила українська артилерія і ворог з втратами відступив

Про це повідомив командувач Обʼєднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв у Telegram.

Про це розповідає НСН.

На кордоні з Чернігівською областю в Україну намагались проникнути диверсанти

“У Північній операційній зоні, в межах Новгород-Сіверської територіальної громади, припинено чергову ворожу спробу перетину державного кордону України з боку Російської Федерації. Наближення до контрольної смуги з різних боків двох озброєних груп бойовиків помітив вартовий посту спостереження. Зав’язався стрілецький бій. Відразу за рішенням старшого командира по диверсійних силах противника було нанесене вогневе ураження з артилерії”, – сказав Сергій Наєв.

Також, за словами Наєва, одразу до держкордону висунувся протидиверсійний резерв з підрозділами аероспостереження.

За попередніми даними, диверсійно-розвідувальні групи складалися з 5 та 7 бойовиків відповідно.

Зазнавши втрат пораненими та вбитими, ворог відійшов у зворотному напрямку.

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