Мер Дніпра Борис Філатов розповів про конфлікт з урядом – подробиці

Міський голова Дніпра Борис Філатов розповів про конфлікт з урядом. Він повідомив, що наразі не спілкується з премʼєр-міністром Денисом Шмигалем, заступником керівника Офісу президента України Кирилом Тимошенком та очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком

Про це він сказав в інтерв’ю «Бабель», передає NNS

«Із початку війни премʼєр не взяв від мене слухавки і не відповів на моє повідомлення. Я це вважаю ненормальним, коментувати мені таке важко. Не те, що б я опустив руки, але втомився воювати з вітряками. Тому зараз ми ведемо перемовини за лінією Асоціації міст України (очолює Віталій Кличко –ред.), у нас є активний та уповноважений всіма міськими головами (виконавчий директор – ред.) Олександр Слобожан, є Олексій Чернишов (міністр розвитку громад і територій – ред.), який завжди з нами в діалозі. Тому з Кабміном ми спілкуємося через посередників», – каже мер.

Діалогу з Філатовим на рівні Офісу президента теж немає. Якщо раніше мер Дніпра спілкувався з Кирилом Тимошенком, який відповідає за регіональну політику, то зараз із ним немає абсолютно ніякого діалогу.

Про причини такого мовчання Філатов не знає.

«Потрібно запитати в Кирила, Андрія Борисовича (Єрмака – ред.), Шмигаля. Потрібно запитати у них, чому вони не хочуть спілкуватися ані зі мною, ані з Кличком, ані з іншими мерами. Можливо, вони вирішили побудувати систему комунікацій через військові адміністрації. З іншого боку, я дуже плідно раз на три дні спілкуюся з Валентином Резніченком. Можливо, пану Тимошенку зручніше та приємніше спілкуватися з ним, а він уже потім ретранслює мені певні задачі. Але дуже дивно обирати таку комунікацію – тим паче, коли у країні йде війна», – розповів очільник Дніпра.

Мовляв, має бути конструктивний діалог, який не повинен залежати від політичних вподобань. Адже за ловами Філатова, з Банковою він не сварився.

«Можливо, Офіс посварився зі мною, але я з ним не сварився. У мене не було претензій до Банкової», – зауважив мер..

Щодо конфлікту зі Шмигалем, то у середині липня мер Дніпра скаржився, що в систему закупівель для тероборони повернули систему Prozzoro, тобто тендерну процедуру. Це значно уповільнило закупки, які в умовах війни необхідно було проводити максимально швидко.

«Армії потрібно все. Насамперед – транспорт. Це те, через що я посварився зі Шмигалем і виступив публічно. Усі ж бігають і збирають на пікапи, але зараз більш потрібні навіть не вони, а вантажівки. У нас була можливість закупити сотні одиниць на військових базах Західної Європи. Цього нам зробити не дали. Зрештою ми знайшли приватні гроші – насамперед \ дякую «АТБ». Вони дали великі гроші, ми залучили пожертви громадян, допомогу благодійних фондів і придбали 60 автомобілів. А можна було купити не 60, а 600», – каже Філатов.

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