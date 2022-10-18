Коли і як можуть звільнити Херсон від окупантів – прогнози експертів

Військові експерти вважають, що у ЗСУ є підстави для “стриманого оптимізму”. Експерти роблять прогнози щодо того, коли і як можуть звільнити Херсон

Збройні сили України ведуть контрнаступ у Херсонській обалсті на правому берегу Дніпра. Окупанти почали вивозити з Херсона і підконтрольних їм населених пунктів так звані “держустанови”. Експерти роблять прогнози щодо можливого звільнення окупованого обласного центру і впливу цієї події на перебіг бойових дій.

ТСН.ua зібрав подробиці наступу ЗСУ на Херсонщині і коментарі експертів щодо деокупації. Про це повідомляє NNS

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань розповів, що ЗСУ зробили гарну “просмажку” окупантам у районі Берислава, а колаборант Кирило Стрємоусов з переляку навіть втік з Херсона до Генічеська..

Радник голови Херсонської ОВА пояснив, що Берислав – стратегічно важливий, адже з нього по суті починається контроль над дамбою Каховської ГЕС. За його словами, коли українські військові візьмуть під контроль Берислав і Каховську ГЕС, то аж до Дар’ївки зможуть зачистити правобережну територію Херсонщини від окупантів. А за Дар’ївкою вже одразу Херсон – за 20 кілометрів.

У Генштабі ЗСУ підтвердили, що загарбники розпочали процес евакуації так званих «державних» установ з Херсона. За наявною інформацією, на тимчасово окуповану територію АР Крим вивозять співробітників та майно банків і пенсійного фонду.

Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило перехоплення розмови бойовика «ЛДНР» на Херсонщині, яке свідчить, що окупанти бояться контрнаступу.

“Ми на два (відходимо – Ред.), а вони на крок наступають. Ми їх бачимо”, – сказав окупант.

ЗСУ повільно, але впевнено просуваються на півдні, звільняючи українські території. 16 жовтня у Херсонській області знищили два склади боєприпасів російських окупантів.

Звільнення Херсона: прогнози експертів

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов вважає, що українські військові можуть вибити російських окупантів з Херсона протягом наступних декількох тижнів.

“Вся локація окупаційних військ перебуває під вогневим контролем української армії. Після звільнення Дудчан ЗСУ тримають під контролем не тільки правий, але й лівий берег Дніпра. Один з напрямків наступу: зі Снігурівки на Херсон – там відстань до 40 кілометрів. Не будемо забігати наперед, але є всі підстави для стриманого оптимізму”, – наголосив Снєгирьов..

Військовий експерт Роман Світан також впевнений, що “ми найближчим часом спостерігатимемо відхід росіян” з правого берега Дніпра.

“Вони, хоч би як цього хотіли, там не втримаються. Вони чудово це розуміють і вже готуються. Обвалення фронту, швидше за все, ми побачимо тоді, коли буде рух наших військ у бік Мелітополя чи Маріуполя. Відхід росіян з правого берега прогнозований, Дніпро вони використовуватимуть як лінію оборони”, – прогнозує Світан.

Своєю чергою, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник не поділяє оптимізму. На його думку, чутки про взяття Херсону за один тиждень – “ніщо інше, як висококласна світового порядку інформаційно-психологічна операція нашого противника, щоб підняти планку очікувань”.

“Ця планка може бути й реалізована, але, скоріше за все, ні. А потім суспільство подивиться в бік Збройних сил – чого ж ви не впоралися, передові світові видання кажуть, що у вас все мало вийти, а не вийшло. Ми не можемо дозволити собі цих емоцій”, – зазначив Черник.

Полковник порадив довіряти виключно офіційній інформації Генерального штабу ЗСУ.

Чим контрнаступ ЗСУ обернеться для окупантів

Ексдепутат Держдуми Росії Геннадій Гудков вважає, що взяття ЗСУ Херсона стане переломом у війні і призведе до повної поразки Путіна.

Російський опозиційний політик вважає втрату росіянами Херсона “неминучою найближчим часом”. На запитання, як буде поводитись оточення Путіна в цій ситуації, Гудков відповів:

“Дороги назад у багатьох немає. Бути їм під судом і давати свідчення. Коли вони зрозуміють, що час рятувати шкіру? Я думаю, що якраз, коли Херсон буде деокуповано, і всі зрозуміють, що перелом у війні настав остаточний і не підлягає оскарженню. Далі буде деокупація України з повною поразкою Путіна, з наростанням військової могутності української армії за рахунок тренувань та постачання зброї Заходом. Тоді можливо втечуть перші генерали, які будуть давати нам дуже цікаві відомості, розповідати історії, від яких волосся дибки буде вставати”.

Російський політолог Андрій Піонтковський не виключає зміни влади в РФ після звільнення Херсона.

“Тригером гострої стадії боротьби стане звільнення Херсона… Тоді криза у Москві вибухне на повну. Переможе та чи інша партія: або генералів буде відправлено під розстріл, або буде зміщено Путіна”, – висловив свою думку Піонтковський.

За його словами, після взяття Херсона “має бути призначений дуже великий винуватець поразки – Путін чи генералітет”.

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