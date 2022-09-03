Військовий експерт розповів, як можна звільнити Крим від окупантів. Перспективи ЗСУ деокупувати анексований Крим щодня зростає завдяки знищенню військових об’єктів РФ.

Звільнити окупований Крим від окупантів можна лише військовим шляхом. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “TSN”. В ефірі “Єдині новини” військовий експерт Петро Черник розповів, як Україна може звільнити Крим від окупантів.

“Однозначно, потенціал українського війська суттєво зростає. Чи потрібна “бавовну” на півострові – в обов’язкову порядку. В Україні з’явився неймовірно якісний представник Сил ССО – Бавовнятко. Нехай він і далі діє. На мій погляд, проблематика Криму не вирішується в жодний спосіб, окрім воєнного або загрозою сили, тоді коли прийде цей час. І дипломатія зможк включитися для вирішення цієї проблеми. Я вважаю, такі передумови складуться тільки тоді, коли по-справжньому почне сипатися РФ. Чи почне? 100%. Стратегічно-санкційна удавка діє, але давайте не поспішати. Геополітика дуже складна справа”, сказав експерт.

Він впевнений, що Росія обов’язково зазнає поразки.

“Імперію зла обов’язково буде зруйновано. Але я не вважаю, що це буде швидко”, додав Черник.

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