ЗСУ заманили у пастку 10-12 тисяч окупантів на Херсонщині – військовий експерт

Українські військові заманили у пастку 10-12 тисяч окупантів на правому березі Херсонської області.

Про це 15 серпня в ефірі телемарафону повідомив військовий експерт, директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, передає NNS.

“Російське угруповання військ на правобережжі Херсонської області опинилося у пастці. Це виникло внаслідок дій ЗСУ. Росіян заманили у цю пастку, відрізавши від переправ. Росіяни говорили, що вони за оцінками, які можна побачити, перекинули 10-12 тисяч військовослужбовців ще додатково на правобережжя Херсонщини і укріплювали там позиції. Зараз вони ще більше виявляються відрізанами. Тому що, як тільки намагаються відновити будь-який міст чи переправу, як то Антонівський, одразу по ньому завдаються удари. Тобто постійний вогневий контроль аби логістичне забезпечення окупантів було перерване”, заявив експерт.

Якщо коротко схарактеризувати ситуацію на Півдні, то вона досить непроста для ворога. Передовсім тому, що наші військові вибрали для себе правильну стратегію. Вона передбачає знищення логістики загарбників. Це стає причиною виснаження живої сили окупантів. Крім того, “друга армія світу” буквально відрізана від безліміту боєприпасів і снарядів, що робить її вразливою у регіоні.

“Як наслідок, створення психологічного тиску, щоб окупанти або відступали та втікали, або здавалися”, наголосив Мусієнко.

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