Військовий експерт Олег Жданов розповів, скільки протягнуть російські окупанти в Херсоні.

Про це він сказав на своєму ютуб-каналі, передає NNS.

За словами Жданова, ЗСУ не даватимуть можливості переправляти боєприпаси, пальне та їжу для російського угруповання військ з лівого на правий берег Дніпра в Херсонській області. Тих обсягів, які окупанти постачають понтонними поромами, не достатньо для правобережного угруповання.

“Ми продовжуємо завдавати ударів як авіаційних, так і артилерійських, по запасах, складах. Кожен день один – два склади, пункти управління. Дуже добре попрацювали по російських системах ППО і наша авіація тепер там більш-менш вільно літає і завдає в день по кілька вогневих ударів по противнику. Авіація, до речі, набагато могутніше, ніж артилерія, і може зносити великі об’єкти. Вона може завдавати ударів по площах з досить високою ефективністю”, сказав він.

Жданов вважає, що російські війська досі не визначилися з подальшим планом дій – готуватися до оборони для утримання позицій або штурмових рухів для просування територією України.

“Якщо вони не визначаться до кінця цього тижня, що їм робити: сідати в оборону або наступати, то наступного тижня, я думаю, ми будемо спостерігати повний розгром логістики цього угруповання і воно почне слабшати. Їм треба буде або наводити понтонні переправи через Дніпро і перекидати ці 10 БТГ, які вони тримають в трикутнику Токмак-Мелітополь-Енергодар (а ми, звичайно, будемо ці понтонні переправи знищувати); або це угруповання почне просаджуватися в плані обороноздатності. І тоді у нас з’явиться шанс просування вперед”, сказав експерт.

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