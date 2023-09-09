Грошова допомога буде доступна деяким українцям, які постраждали від війни – що відомо

Деяким українцям буде доступна грошова допомога від БФ «Право на захист», який є партнером у сфері реєстрації на отримання виплат від Агентства ООН у справах біженців

Ця допомога буде доступна громадянам, які постійно або тимчасово проживають на території Сумської області.

Розмір допомоги складає 2220 грн на одну особу на місяць та виплачується протягом трьох місяців.

Про це розповідає НСН з посиланням на Інформаційний портал Сумської міської ради.

Допомога надається людям, які ще не отримували міжнародну грошову допомогу, мають дохід, менший за 5400 грн на члена родини та належать до однієї з наступних категорій населення:

переселенці, які перемістилися після 24 лютого 2022 року;

особи, що не переміщувалися після 24 лютого 2022 року, але постраждали від воєнних дій (наприклад, повністю або частково зруйноване житло/майно, завдання суттєвої шкоди здоров’ю, смерть близьких);

люди, що через воєнні дії були вимушені залишити свої домівки, але повернулися до постійного місця проживання (зокрема, з-за кордону).

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Також необхідна наявність одного з наступних критеріїв вразливості (для трьох вищезазначених категорій):

родина, яка має лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);

родина, яку очолює одна самотня/ кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;

родини з однією або декількома особами з особливими потребами. А саме ті, що мають: інвалідність, хронічні захворювання. Перелік не обмежується тільки цими критеріями особливих потреб;

прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (потрібне документальне підтвердження).

Переселенці та ті, хто постраждав внаслідок підриву Каховської ГЕС (за умови перебування на момент катастрофи на відповідній території), можуть подати заявку на грошову допомогу повторно, навіть якщо вже отримували грошову допомогу від міжнародних організацій, але не раніше ніж три місяці тому на момент подання заявки

Подати заявку можна за адресою: вул. Новомістенська, 1 (понеділок–п’ятниця – 9:00–18:00). Тел. для довідок: (066)9312356.

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