Стало відомо, де на Запоріжжі розмістять біженців з Курської області, які зараз поспіхом залишають свої домівки через наступ ЗСУ.

Інформацію про це озвучив фейковий глава окупованої території Запорізької області, гауляйтер Є.Балицький, передають «Новини України – НСН».

Де на Запоріжжі розмістять біженців з Курської області

За слрвами Є.Балицького, на окупованій території Запоріжжя готуються приймати російських біженців з районів, де тривають бойові дії.

За його словами, біженців з Курської області планують розміщувати в приморській зоні Запорізької області, зокрема в санаторіях та пансіонатах на узбережжі Азовського моря, що розташовані у Бердянську до Кирилівці.

Нагадаємо, з Курської області вже втекли близько 120 тисяч осіб, і ще понад 20 тисяч з Бєлгородської. З кожною годиною ця цифра збільшується – адже український наступ триває. Путін пообіцяв біженцям з Курщини виплатити по 10 тисяч рублів – це близько 100 доларів.

А так виглядають пункти тимчасового розміщення (ПВР) у Курську. У них заселяють евакуйованих із прикордонних територій.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли: 74 населених пункти зайняли ЗСУ через тиждень боїв у Курській області

А сьогодні до них додалися ще три.

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