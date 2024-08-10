На території Брянської, Курської та Бєлгородської областей РФ запровадили режим контртерористичної операції (КТО). Москва пояснює заходи підвищенням “загрози” з боку України.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на російський Національний антитерористичний комітет (НАК) та виконувача обов’язки губернатора Курської області Олексія Смірнова.

Брянська область

Російська сторона інформує, що відповідне рішення щодо режиму КТО у Брянській області ухвалив начальник місцевого управлення ФСБ генерал-майор С.В. Воронін.

Правовий режим КТО запроваджується у Брянській області з 23:00 9 серпня. На який період часу – не уточнюється.

У заяві НОК вказується, що це здійснюється “у зв’язку з підвищенням рівня диверсійно-терористичних загроз з боку України”.

Крім того, йдеться про відповідне сповіщення “взаємодіючих силових структур” та органів влади цієї області РФ.

На території Брянської, Курської та Бєлгородської областей РФ ввели режим контртерористичної операції – що відомо

Курська область

Водночас влада Курської області також заявила про введення режиму КТО в регіоні. Причини аналогічні.

“За рішенням Національного антитерористичного комітету у зв’язку з підвищенням рівня диверсійно-терористичних загроз з боку України в Курській області запроваджено режим КТО”, – йдеться у публікації курського губернатора в Telegram о 00:40.

Бєлгородська область

Також у російській НАК заявили, що режим КТО запроваджується і в Бєлгородській області.

У заяві НАК розповідається про “безпрецедентну спробу” з боку України “дестабілізувати обстановку у низці регіонів Росії”.

Також комітет каже, що у відповідних трьох регіонах вводяться “додаткові заходи”, спрямовані на посилення антитерористичної захищеності.

Ситуація в прикордонних з Україною областях РФ

Усі три регіони, де нині російська сторона запровадила режим КТО, межують з Україною на північному сході. З Брянської, Курської та Бєлгородської області російська армія регулярно завдає ударів по українській території, також вони зокрема виконують роль логістичного хабу для окупантів.

Між тим у прикордонних з Україною областях російська влада раніше ініціювала створення фортифікаційних укріплень й “ліній оборони”, лякаючи місцевих мешканців можливим “нападом” з боку України.

Проте у даних областях РФ вже тривалий час скаржаться на повітряні атаки з боку України, під час яких фіксуються влучання, зокрема, по російських військових об’єктах, складах зброї, аеродромах, НПЗ, базах тощо. Й також час від часу відбуваються транскордонні рейди.

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