Їх все менше: скільки українських біженців у Чехії планують повертатися додому

Скільки українських біженців у Чехії планують повертатися додому

Тих, хто планує повертатися в Україну, стало менше. А економічна активність українців у Чехії зросла, передають «Новини України – НСН» з посиланням на український діловий портал «Експерт».

Нові дані свідчать про зменшення кількості українських біженців у Чехії, які планують повернутися на батьківщину. Дослідження, проведене у червні 2024 року, показало, що лише 50% біженців тепер планують повернення до України, порівняно з 75% у попередніх опитуваннях. Це зниження узгоджується з результатами звіту PAQ Research, де зазначається зменшення бажаючих повернутися з 51% до 37%.

Сумна статистика випливає з даних Європейського сайту з інтеграції. Зазначається, що інтеграція біженців у Чехії продовжується швидкими темпами, особливо в мовних навичках та на ринку праці. Проте, цей процес супроводжується викликами: багато біженців стикаються з ненадійними умовами праці та несправедливими практиками агентств з працевлаштування, що часто призводить до нелегальної зайнятості. Для покращення ситуації необхідно вжити репресивних та проактивних заходів для розслідування та обмеження таких практик.

Економічна активність українських біженців також зростає. Три чверті економічно активних біженців мали роботу у другій половині 2023 року, хоча більшість з них працюють на посадах, які не відповідають їхньому рівню кваліфікації, і в складних умовах.

Дослідження підкреслює важливість соціальних зв’язків для вибору країни проживання, пошуку роботи та отримання житла. Біженці, які мають обмежені соціальні зв’язки в Чехії, є більш вразливими.

Українські біженці віддають перевагу соціалізації у межах своєї спільноти, а питання повернення до України залишається центральною темою, де важливу роль відіграють сімейні зв’язки та особисті ставлення.

Українці підняли економіку Чехії, але притулок дають не всім

Чехія відмовляє у притулку біженцям, які вже мають тимчасовий захист в інших європейських країнах, хоча деякі намагаються це зробити. Чеський омбудсмен отримує численні скарги від українців через відмови у статусі та труднощі при подачі заяв, особливо від тих, хто вже отримав захист в іншій країні ЄС. Юристка Вероніка Віхова зазначає, що такі заяви вважаються неприйнятними і навіть не розглядаються.

Прибуття українських біженців до Чехії має значний позитивний вплив на економіку. Їхній внесок у ринок праці та бюджет країни є дуже корисним, оскільки податки, які вони сплачують, значно перевищують суму державних виплат, що вони отримують. Таким чином, біженці виступають не як фінансовий тягар, а як каталізатор економічного зростання Чехії.

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