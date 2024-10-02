Чи стало менше росіян на Запорізькому напрямку після початку Курської операції? Що відбувається на даній ділянці фронту?

Відповіді на ці питання надав речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону «Єдині новини», передають «Новини України – НСН».

За словами Волошина, військові формування із Запорізького напрямку росіяни не перекидали на Курськ

Із Запорізького, південного напрямку на Курськ вони не перекинули війська. Дійсно, росіяни перекинули кілька зведених підрозділів фахівців. Проте вони постійно постачають сили — і поповнення, і боєприпаси. Логістика у них налагоджена, проходить з тимчасово окупованого Криму і ведеться ця логістика по нещодавно спорудженій залізничній гілці, яка проходить біля Маріуполя, — сказав речник

Він зазначив, що логістичні шляхи росіян знаходяться під вогневим контролем ЗСУ, втім ворог продовжує здійснювати передислокацію підрозділів і постачання боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.

Ворог готує штурмові дії на Запорізькому напрямку

Після початку систематичних бомбардувань міста Запоріжжя багато хто з експертів схиляється до думки, що окупанти готуються до наступу на цьому напрямку. Адже Запоріжжя РФ незаконно внесла до конституції як власну територію. І, ймовірно, буде добиватися анексії області повністю.

Владислав Волошин підтвердив інформацію, що росіяни готують штурми на Запоріжжі.

Зокрема, за його словами, в районі Приютного Росія збирає особовий склад для підготовки штурмових дій. Про це свідчать дані української розвідки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли: Кількість штурмів на Запорізькому напрямку може збільшитися – речник Сил оборони Півдня

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