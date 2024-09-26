Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин заявив, що за даними української розвідки кількість штурмів на Запорізькому напрямку може збільшитись найближчим часом.

Про це Владислав Волошин сказав в ефірі загальнонаціонального телемарафону “Єдині новини”, передають “Новини України – НСН”.

“Є тенденція за кілька останніх днів до того, що ситуація в Запорізькій області, саме на цій ділянці, лінії розмежування, буде загострюватись. Вчора за минулу добу вже було 5 штурмів і, скажімо так, є тенденція до того, що вони збільшаться, адже за інформацією нашої розвідки, ворог збирає особовий склад штурмових груп в районі Приютного. Ворог отримав з резервної бази зберігання автомобільного транспорту Південного округу російської федерації 25 легких автомобілів багі. Тобто це говорить про те, що готуються штурмові дії”, – зазначив речник.

Кількість штурмів на Запорізькому напрямку може збільшитися – речник Сил оборони Півдня

Волошин пояснив, що ситуація на південному напрямку не менш напружена, ніж на інших ділянках фронту.

Так, за минулу добу, 25 вересня, бойові зіткнення тривали в районі Роботино, в районі Новоандріївки Запорізької області, а також за острови в руслі Дніпра біля Херсона на Придніпровському напрямку.

За його даними, окупанти проводять розвідку боєм, застосовуючи штурмові групи 5-10 осіб.

“Їхня тактика – якнайшвидше подолати відстань між траншеями, між передніми краями і закріпитися в наших траншеях”, – уточнив речник.

Волошин додав, що снарядного голоду у російських військових немає, оскільки “кількість обстрілів, кількість застосованих боєприпасів, вона залишається сталою – до двох тисяч снарядів”.

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