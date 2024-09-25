За словами спікера Сил оборони Півдня Владислава Волошина, якщо ворог дійсно захоче знову здійснити наступ через Дніпро на Херсон, то це стане для нього непосильним завданням. ЗСУ уважно стежать за діями окупантів.

Росіяни не припиняють активних бойових дій по всій лінії фронту, зокрема й на півдні. Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі “Еспресо.TV” розповів, чи зможе противник форсувати Дніпро, передають “Новини України – НСН”.

Чи зможуть росіяни здійснити наступ через Дніпро на Херсон – відповідь ЗСУ

За його словами, це завдання досить складне, адже просто взяти човен, переплисти річку і почати бойові дії не вийде. У результаті, окупанти не зможуть почати наступ на Херсон через Дніпро.

“Це цілий комплекс заходів, які мають проводитися. Насамперед, це зосередження сил і засобів, які мають проводити це форсування. Також має бути потужна артилерійська, ракетна та авіаційна підтримка. Крім того, все це не може відбутися непомітно для української розвідки. Зараз війна зовсім інша: піднімаються дрони, які все бачать. Тому просто так приховати таку кількість сил і засобів для здійснення форсування і штурмів фактично нереально”, — заявив Владислав Волошин.

Окремо речник Сил оборони Півдня додав, що ЗСУ сьогодні контролюють усю острівну частину Дніпра. Усі під’їзди не тільки до Херсона, а й Херсонської області.

“Тому здійснити непомітно форсування Дніпра і знову наступ на Херсон поки що неможливо. Підготовчих кроків для того, щоб здійснити форсування Дніпра, росіяни не роблять. У гирлі Дніпра вони тримають сили і засоби, але їх недостатньо, щоб здійснити форсування”, — підсумував Владислав Волошин.

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