Окупанти вдарили по двом лікарням у Херсоні вранці 5 вересня. Медичні заклади отримали ушкодження.

Про це повідомив і показав відео з місць прильотів глава Херсонської МВА Роман Мрочко, передають «Новини України – НСН».

Зазначається, що близько 10.30 російські окупаційні війська завдали кілька потужних ударів по середмістю Херсона. Під ворожим прицілом були, зокрема, медичні заклади.

Яких пошкоджень було завдано будівлям, дивіться у відео нижче.

Окупанти вдарили по двом лікарням у Херсоні: відео

Зазначимо, що останнім часом окупанти активізували обстріли України з різних видів озброєння. Часто саме лікарні, а також навчальні заклади та інші соціальні об’єкти стають мішенню російських терористів.

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