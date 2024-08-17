16 серпня першу та єдину на Херсонщині зелену школу знищили окупанти. Вона була створена за допомоги уряду Фінляндії на базі школи №21 в Антонівці.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” із посиланням на начальника Херсонської МВА Романа Мрочко.

За пів дня 16 серпня російські окупанти двічі атакували навчальний заклад, завдавши суттєвих пошкоджень та непоправної шкоди.

Мрочко нагадав, що школа прийняла своїх перших 200 учнів у 2016 році. Її збудували за європейськими принципами енергозбереження.

Заклад мав сучасну систему очищення повітря – рекуперацію, яка була встановлена на стелі. Всередині кабінетів та коридорів не було труб та батарей, адже теплом школу забезпечували сонячні батареї, які були розташовані на її даху.

“На відео – якою була і який вигляд має зараз унікальна “зелена школа” в Антонівці після низки терористичних атак російських окупантів”, – написав у своєму дописі у Facebook Мрочко, оприлюднивши відео із порівнянням навчального закладу “до” та “зараз”.

Росіяни знищили першу в Україні і єдину на Херсонщині зелену школу (відео)

О 14:17 стало відомо, що рятувальники потрапили під повторний ворожий обстріл, намагаючись загасити пожежу на Херсонщині. Про це повідомили в ДСНС.

О 14:43 Мрочко зазначив, що це були ті рятувальники, які ліквідовували пожежу у “зеленій школі”.

Окупанти продовжують систематично обстрілювати Херсонщину, частина якої досі знаходиться під російською окупацією ще з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році.

Ворожі удари переважно спрямовані на цивільну інфраструктуру, звичайних громадян та їх домівки, а також на волонтерів, які продовжують допомагати місцевим жителям. Нещодавно окупанти під час чергової атаки пошкодили газопровід, господарські споруди, гаражі, автомобілі, автівку рятувальників та сільгосптехніку.

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