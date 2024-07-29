В Україні 300 тисяч школярів планують повернути до очного навчання – деталі від МОН

Через COVID-19 та повномасштабну війну в Україні впродовж останніх 4 років вітчизняна система освіти зазнала значних втрат. Щоб виправити ситуацію планується запровадження програми “Школа офлайн”, яка має повернути до очного навчання 300 тисяч дітей.

Про це розповіли у Міністерстві освіти і науки України. Також у відомстві розповіли, що планують робити у рамках комплексної політики, інформують “Новини України – НСН” з посиланням на РБК-Україна.

Укриття у закладах освіти

Цьогоріч держава виділяє 2,5 млрд грн субвенцій на будівництво укриттів у прифронтових областях. Фінансування розподіляється через систему DREAM, де кожна громада може подати заявку на отримання коштів для укриттів. Наразі 57 проєктів уже отримали фінансування. Однак потреби значно перевищують наявні ресурси, оскільки необхідно побудувати ще 165 укриттів у 8 прифронтових та прикордонних областях.

Транспорт

В місцях, де з міркувань безпеки неможливо побудувати укриття, громади будуть закуповувати автобуси для підвозу дітей до безпечних місць для навчання. На ці потреби уряд уже виділив 1 млрд грн.

Девайси

Окремим завданням є забезпечення девайсами учнів та вчителів, які не можуть повернутися до очного навчання. Потребу в цих пристроях визначатимуть на початку навчального року.

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Навчання за місцем перебування дитини

Діти, які змушені були переїхати до більш безпечних регіонів через війнц, можуть продовжити навчання у школі за новим місцем перебування. Це сприяє їх соціалізації та інтеграції до нової громади. Якщо ж школа за місцем проживання не має укриття або вільних місць, діти можуть навчатися дистанційно у своїй попередній школі.

Дистанційне навчання

Наразі дистанційно навчаються учні з різними потребами та навчальними програмами: діти за кордоном вчаться за подвійною програмою, діти на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) мають обмежений доступ до інтернету, а діти в прифронтових районах позбавлені можливості очного навчання. Це ускладнює роботу вчителів

Для створення комфортніших умов для учнів і вчителів відбувається зміна мережі дистанційних шкіл. Відтепер мінімальна наповнюваність класу становитиме 20 учнів. Крім того, в кожній школі має бути щонайменше один клас для всіх років навчання: з 1 по 9 клас або з 5 по 11 клас (або з 8 по 11 клас для ліцеїв).

Навчання на тимчасово окупованих територіях

Для дітей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, впроваджують нові формати навчання. Це може бути індивідуальний план навчання (педагогічний патронаж) або продовження навчання в дистанційному класі своєї школи, якщо дозволяє безпекова ситуація. Також учні можуть перейти до іншого класу разом з учителем, якщо їхня школа тимчасово припиняє роботу. Для цього батьки мають подати відповідну заяву.

Навчання за кордоном

Діти, які перебувають за кордоном, зазвичай навчаються в місцевих школах і поєднують це з навчанням у своєму навчальному закладі, що призводить до подвійного навантаження. Щоб уникнути цього, впроваджується українознавчий компонент – скорочена освітня програма, яка дозволяє зменшити навчальне навантаження на учнів. Завдяки цьому діти зможуть очно навчатися в школах країни перебування та водночас дистанційно вивчати українознавчі предмети, такі як українська мова та література, історія України, захист України, географія тощо. Крім того, предмети з іноземних шкіл будуть перезараховуватися.

Нововведення для вчителів

Що стосується вчителів, то для педагогів обіцяють зберегти середню заробітну плату, їм пропонуватимуть проходити різні навчальні курси, а за можливості вони зможуть повноцінно повернутися до роботи. Також, за наявності вакансій, вчителі зможуть перейти працювати до іншої школи.

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