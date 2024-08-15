Возили хліб та воду: росіяни вбили двох волонтерів у Херсоні під час роздачі гуманітарної допомоги

Про це має знати весь світ. Росіяни вбили двох волонтерів у Херсоні під час роздачі гуманітарної допомоги. Вони прицільно обстріляли пункт видачі води.

Про трагедію повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передають «Новини України – НСН».

Одразу двох волонтерів втратив благодійний фонд “Маві Хіляль Україна”. Одразу на двох друзів збідніла Херсонська громада. Вночі у лікарні помер ще один із поранених учора у Дніпровському районі чоловіків — Владислав Завтур. Йому був 61 рік, – написав Прокудін сьогодні, 15 серпня

Росіяни вбили двох волонтерів у Херсоні

Прокудін зазначив, що ці люди протягом тривалого часу возили з Миколаєва до Херсона безкоштовні хліб і питну воду. Розпочали програму із забезпечення скрапленим газом жителів Антонівського старостинського округу.

Учора, коли вони розливали безкоштовну воду херсонцям, російські терористи атакували з дрона. Водій Андрій Студинський загинув на місці. Владислав Завтур помер за кілька годин.

Ворог робить усе, щоб гуманітарна ситуація в нашій громаді тільки погіршувалась і нам відмовились допомагати через постійну небезпеку. Але рашисти вчергове прорахувались. Ми дякуємо усім, хто ризикуючи власним життя, продовжує підтримувати незламних херсонців. Херсон пам’ятає кожного і кожну…Життя триває заради Перемоги, – написав Олександр Прокудін

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