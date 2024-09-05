Під час війни завдав державі збитків на 1,1 млрд: повідомлено про підозру екс-посадовцю Міноборони

Повідомлено про підозру екс-посадовцю Міноборони, який під час війни завдав державі збитків на 1,1 млрд грн.

Про це інформує Офіс Генерального прокурора України, передають «Новини України – НСН».

Повідомлено про підозру екс-посадовцю Міноборони

Експосадовцю Міноборони повідомлено про підозру у недбалому ставленні до служби зі збитками 1,1 млрд грн.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генпрокурора колишньому тимчасово виконувачу обов’язків директора Департаменту держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони повідомлено про підозру у недбалому ставленні до служби (ч. 4 ст. 425 КК України).

За даними слідства, військові службові особи Міністерства оборони України в умовах воєнного стану у 2022-2023 роках уклали з суб’єктами підприємницької діяльності договори про постачання для державних потреб мастильних засобів, нафти і дистилятів для техніки спеціального призначення.

Підозрюваний у 2022 році безпідставно включив до цих договорів податок на додану вартість. Таким діями державі завдано понад 1,1 млрд грн збитків.

Наразі йому обрано запобіжний захід.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГСУ ДБР.

Нагадаємо, також цей експосадовець Міноборони підозрюється у розтраті понад 1,7 млрд грн бюджетних коштів та перешкоджання законній діяльності ЗСУ – закупівлі неякісних бронежилетів за завищеними цінами (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 114-1 КК України). Наразі у кримінальному провадженні виконуються вимоги ст. 290 КПК України.

Крім того ВАКС здійснює судовий розгляд кримінальних проваджень за обвинуваченням експосадовця у розтраті державних коштів та перешкоджанні законній діяльності ЗСУ при закупівлі неякісних бронежилетів, форменого одягу та іншої амуніції на загальну суму майже 1,3 млрд грн.

Правоохоронці викрили експосадовця у взаємодії з Міноборони.

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