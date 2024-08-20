На Дніпропетровщині військові медичної служби отримували «бойові», перебуваючи в тилу, і завдали збитків державі майже на 500 000 грн.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону, передають «Новини України – НСН».

За процесуального керівництва Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомлено про підозру чотирьом військовослужбовцям за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (ч.4 ст. 191 КК України).

На Дніпропетровщині військові медичної служби отримували «бойові» незаконно

Слідством встановлено, що начальник медичної служби, розуміючи обсяг влади і своїх службових повноважень, діючи за попередньою змовою групою осіб, розробив план заволодіння грошовим забезпеченням військовослужбовців за участь у бойових діях на лінії бойового зіткнення, перебуваючи при цьому не на бойовому завданні, а в тилу. Для реалізації злочинного умислу залучив військовослужбовців своєї частини.

Кримінальні дії підозрюваних з березня по липень 2023 року привели до збитків державі майже 500 000 грн.

Слідство триває.

Досудове розслідування здійснюють слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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